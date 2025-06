A UE recebeu um apoio significativo da Türkiye para facilitar a evacuação de cidadãos europeus do Irão, no meio da escalada de tensão entre Telavive e Teerão, segundo um funcionário da UE.

Christian Berger, Diretor do Centro de Resposta a Situações de Crise do Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE), elogiou o papel da Türkiye na facilitação das travessias terrestres e das viagens de regresso. “Temos tido um grande apoio das autoridades turcas para garantir que as pessoas possam atravessar facilmente e depois apanhar voos de ligação da parte oriental do país para o aeroporto internacional”, disse aos jornalistas em Bruxelas.

Devido à ausência de uma delegação da UE em Teerão, Berger disse que o bloco enfrentou limitações no terreno e está a contar com a coordenação liderada pela presidência rotativa da UE, actualmente detida pela Polónia. “Estamos um pouco em desvantagem no Irão porque não temos uma delegação em Teerão”, afirmou.

Nos últimos três dias, vários colunas de evacuação atravessaram com sucesso as fronteiras terrestres com a Türkiye, o Azerbaijão, a Arménia e o Turquemenistão, referiu, sem fornecer um número exacto de pessoas evacuadas.