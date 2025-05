No coração de Istambul, aninhado nos corredores históricos do Grande Bazar, um jovem rapaz deambulava pelo labirinto de lojas e ateliers, absorvendo as vistas, os sons e os aromas que iriam moldar o seu futuro.

O cheiro a couro dos atarefados fabricantes de malas enchia o ar, misturando-se com os aromas almiscarados do incenso e das especiarias.

Cada passo ecoava com as saudações dos comerciantes e artesãos, criando um ambiente acolhedor e caseiro.

Hakan Ugur tinha apenas dez anos quando foi apresentado a um mundo impregnado de tradição, onde cada loja e cada beco de Istambul guardava uma história à espera de ser descoberta.

“O meu objetivo era criar algo que fizesse as pessoas parar e pensar, para apreciar a arte e a emoção por detrás dela”, diz Ugur, agora com 26 anos, à TRT World.

Istambul já teve centenas de artesãos tradicionais, mas agora as oficinas do Grande Bazar são apenas uma sombra do que costumava ser um comércio movimentado. O artesanato intrincado foi substituído por produtos sem alma feitos em fábricas.

O trabalho de Ugur ganhou atenção graças a séries televisivas populares como "Ressurreição: Ertugrul e Saladino: O Conquistador de Jerusalém".

Ele ajudou a conceber réplicas de escudos, capacetes e espadas do século XIV para o drama histórico.

Ugur domina a arte tradicional do kalemkarlik (gravura ornamental), o que o coloca entre um punhado de artistas que ainda se esforçam por manter vivo o artesanato secular.

Refere que muitos dos seus mestres se mudaram para outras cidades, o que faz dele o mais jovem artista a trabalhar nesta arte no Grande Bazar e no Han, uma estalagem histórica do século XVII, situada na encosta de Cakmakcilar, a sul de Eminonu.

A forma como um rapaz foi apanhado na esfera da arte tradicional é uma história por si só.

No ventre da cidade velha

Ugur vem de uma família profundamente enraizada no artesanato, e a sua viagem rumo à arte não foi uma coincidência, mas uma passagem guiada. Ou pelo menos é o que lhe parece atualmente.

Nasceu e passou os primeiros anos da sua vida em Urfa, a cidade famosa pela história do Profeta Ibrahim. Quando a família se mudou para Istambul, em 2008, Ugur não se aventurou como os outros a ver o Estreito de Istambul em Ortakoy ou a passear pela Colina de Çamlica. Em vez disso, foi imediatamente para o Grande Bazar.

“Era o meu terceiro dia em Istambul e já estava no bazar”, diz Ugur, que ainda parece tão jovem que pode ser facilmente confundido com um adolescente.

O seu cunhado, Ismail Bulbul, era um mestre artesão e levou Ugur para o seu atelier.

Aí, Ugur teve o seu primeiro vislumbre das artes meticulosas e disciplinadas do kalemkarlik (gravura) e do sadekarlık (lapidário), lançando as bases do seu percurso artístico.

Apesar da sua tenra idade, em que os rapazes jogam futebol ou passam horas a jogar videojogos, Ugur ficou cativado pelos desenhos intrincados e começou imediatamente a conversar com artesãos experientes, que gostaram muito do rapaz.

Foi durante estes primeiros dias no Grande Bazar, entre mestres de técnicas centenárias, que começou o percurso artístico de Ugur.

Para ele, o Grande Bazar era mais do que um mercado; era uma sala de aula viva e respirável. “Lembro-me de andar por aquelas ruas apinhadas de gente como se fosse a personagem principal da história”.

“Todos os comerciantes, todos os donos de lojas me conheciam. O ambiente era como um conto de fadas - o cheiro a couro fresco, o brilho do ouro nas montras, os sons dos martelos e dos cinzéis - era tudo tão inspirador.”

O percurso de Ugur não foi nada convencional. Em vez de passar a infância a brincar ao ar livre, cresceu a aprender com o cunhado, um mestre no ofício, que o introduziu na arte tradicional do kalemkarlik.

Fundir tradição e arte

A verdadeira vocação de Ugur surgiu sob a forma do kalemkarlik, a arte otomana da gravura em metal. Esta forma de arte, enraizada na tradição islâmica, exige precisão e criatividade.

Trata-se de esculpir desenhos complexos em superfícies metálicas, utilizando frequentemente padrões geométricos ou florais inspirados na natureza e na espiritualidade.

Os primeiros trabalhos de Ugur, embora humildes, rapidamente passaram a incorporar estes desenhos ricos e complexos, fundindo tradições seculares com a sua sensibilidade moderna.

Ugur inspira-se profundamente no espírito da irmandade Ahi, uma tradição secular turca e islâmica que dá ênfase à moralidade no trabalho artesanal.

“Noventa por cento do trabalho é ética; apenas dez por cento é mão de obra”, Ugur lembra-se do seu mestre lhe ter dito. Um princípio que ele segue com firmeza.

Esta filosofia tornou-se a pedra angular da sua abordagem ao kalemkarlik. Na sua oficina, sublinha que o valor de qualquer peça não está apenas na sua execução, mas no carácter do artista que a cria.

Trata-se de um equilíbrio entre a perícia técnica e a expressão espiritual, em que cada obra de arte está imbuída de um sentido de objetivo moral.

A arte de Ugur não se limita a um só meio. Expandiu a sua prática para o sadekarlik, uma forma de arte relacionada em que embeleza metais com padrões intrincados. Esta mistura de gravação e embelezamento permite-lhe infundir vida em objetos do quotidiano, como jóias e peças ornamentais.

O que distingue o trabalho de Ugur não é apenas a habilidade técnica, mas as histórias por trás de cada criação. Quer se trate de um anel intrincado ou de uma espada cerimonial, Ugur aborda cada projeto com um profundo sentido de história e espiritualidade, recorrendo frequentemente a motivos otomanos como o rumi e o cintemani.

“As minhas peças mais cativantes são aquelas em que os desenhos são estilizados, mais simbólicos do que realistas”, explica Ugur, salientando a influência dos princípios do design otomano que evitam a representação exata.

“Na nossa tradição, acreditamos que só Deus pode criar a perfeição. O que nós fazemos como artistas é refletir sobre essa perfeição de forma mais abstrata.”

Como explica Ugur, “o Kalemkarlik não é apenas uma arte dos últimos 300 ou 500 anos; tem estado com a humanidade desde o início. Podemos ver as suas raízes nos antigos desenhos rupestres, nas esculturas em pedra e até nas inscrições egípcias. Faz parte da nossa natureza deixar uma marca, registar algo”.

Ugur explica melhor: “As ferramentas que utilizo são tão simples como eram há mil anos atrás - apenas um martelo e um cinzel, sem qualquer tecnologia moderna envolvida. Por vezes, até um palito se torna uma ferramenta, dependendo da complexidade do trabalho”.

Esta filosofia impulsionou grande parte do seu trabalho, especialmente nas suas gravuras de pássaros, flores e desenhos celestiais, que parecem sobrenaturais e imaginários, mas que se baseiam em formas artísticas antigas.

Também o levou a ser conhecido no mundo.

O artesanato de Istambul

Numa colaboração notável, Ugur e a designer de jóias esmaltadas Berna Turanci deram uma nova vida ao secular Süleymaniye Isi (Suleymaniye, artesanato de Istambul), uma fusão distinta da arte vienense e otomana que esteve adormecida durante 300 anos.

O artesanato, que outrora prosperou no coração de Suleymaniye, espelhava os pormenores intrincados da vida agitada de Istambul.

Desapareceu gradualmente depois de as oficinas se terem mudado para o Sítio dos Industriais de Rami, na década de 1970. O seu primeiro projeto, um prato de cobre com tampa, definiu uma era.

O tampo de latão do prato, desenhado com a forma de uma pinha, foi fundido em areia e revestido com ouro de 24 quilates.

O cobre, delicadamente revestido de esmalte e cozido a 900 graus, obteve um acabamento vidrado deslumbrante, ecoando a precisão dos seus antecessores históricos.

“Durante 300 anos, ninguém se atreveu a tentar fazê-lo. Nós reavivámo-la na sua forma original”, afirma Ugur.

O trabalho de Ugur é profundamente influenciado pelos legados de grandes mentes, tanto artísticas como científicas.

Da Vinci a Sezgin inspirações intemporais

Uma das suas criações mais célebres é um astrolábio de grande escala concebido para a Universidade Técnica de Istambul (ITU), em comemoração do seu 250º aniversário.

“O astrolábio é mais do que uma ferramenta; é uma ponte entre a ciência e a arte, um testemunho do brilhantismo dos académicos islâmicos.”

Este astrolábio, um desenho com 950 anos de idade meticulosamente replicado por Ugur, foi instalado como peça central na nova área paisagística da universidade.

Para além do seu trabalho para a UIT, Ugur criou uma série de astrolábios de edição limitada para a Kuveyt Turk em 2019, durante o Ano Fuat Sezgin, em homenagem ao famoso académico sobre a história da ciência no mundo islâmico.

Ugur criou 150 peças artesanais para os clientes de prestígio do banco, cada uma delas incorporando o legado da devoção de Sezgin em reviver as obras da ciência islâmica.

“Através destas obras, quis prestar homenagem não só ao passado, mas também transportar esse conhecimento para o artesanato moderno”, afirma Ugur.

Este projeto marcou um momento crucial na sua carreira, fundindo a sua paixão pelo património islâmico com a arte contemporânea.

A abordagem artística de Ugur, enraizada na perseverança e na criatividade visionária de Leonardo Da Vinci e Vincent van Gogh, oferece uma nova perspetiva que entrelaça perfeitamente a influência clássica com a expressão moderna.

“A capacidade de Da Vinci de incorporar camadas de significado no seu trabalho é algo que me esforço por refletir nas minhas peças”, revela Ugur, realçando o intrincado processo de pensamento que molda cada criação.

Esta filosofia está no centro da sua coleção “Eyes Don't Lie”, uma homenagem deslumbrante à arte renascentista que redefine a joalharia tradicional.

Ao combinar técnicas clássicas com uma estética contemporânea, Ugur transforma cada olho intrincado, pintado a óleo em metais preciosos como a prata, o cobre e o ouro, em mais do que uma peça decorativa.

“Cada peça é mais do que uma simples joia - é o reflexo de uma emoção, uma história à espera de ser contada”, explica Ugur, sublinhando a profundidade emocional que infunde no seu trabalho.

Cada peça torna-se uma tela íntima para a auto-expressão, convidando quem a usa a explorar o que as jóias podem representar para além da sua forma física.

Passar o legado

Em 2024, o artista Hakan Ugur, de 26 anos, abriu o seu atelier em Buyuk Valide Han. No entanto, é preciso passar primeiro pelo Grande Bazar para chegar ao atelier WM Design de Ugur, situado no interior desta estrutura centenária.

“O Han oferece uma das mais belas vistas de Istambul”, diz Ugur enquanto nos guia pela sua oficina.

Passando pelas paredes e arcos de pedra, acrescenta: “Às vezes, pergunto-me sobre os artesãos e figuras notáveis que trabalharam aqui antes de mim, e sinto-me como um kalemkar (artista de gravura) a viajar no tempo”.

O Buyuk Valide Han, que alberga a Torre de Eirene, é o maior Han comercial de Istambul em tamanho, repleto de misticismo e história.

Ugur partilha um segredo fascinante sobre a história imperial do local.

“Diz-se que uma das mulheres mais poderosas da história otomana, Kosem Sultan, guardou a sua fortuna de vinte baús cheios de florins de ouro na torre deste local”, diz ele.

“Após a sua morte, este imenso tesouro foi deixado ao Estado”. Esta narrativa histórica acrescenta uma camada extra de intriga ao atelier escondido de Ugur, misturando a sua arte com a grandeza do legado imperial otomano.

Hakan Ugur realizou a sua primeira exposição internacional de gravura em Eskisehir em 2017. A sua segunda exposição teve lugar em 2019, apresentando o seu trabalho de gravura e tombac no Pavilhão Hunkar de 350 anos em Istambul.

Enquanto se prepara para a sua próxima exposição, Ugur já está a pensar no futuro, não apenas no seu futuro, mas também na forma de transmitir o que aprendeu.

“Atualmente, tenho 15 alunos e espero ensinar muitos mais. Esta arte sobreviveu durante séculos e nós temos de garantir que sobrevive durante séculos”.