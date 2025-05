O exército de Israel admitiu neste sábado ter disparado contra ambulâncias em Gaza após identificá-las como "veículos suspeitos", enquanto o Hamas condenou o ato como um "crime de guerra" que resultou na morte de pelo menos uma pessoa.

O ataque ocorreu no último domingo no bairro de Tal al-Sultan, na cidade de Rafah, ao sul da Faixa de Gaza, próximo da fronteira com o Egito.

Os militares israelitas lançaram uma ofensiva na região em 20 de março, dois dias após o exército retomar os bombardeamentos aéreos em Gaza, que haviam sido interrompidos por quase dois meses.

Os militares israelitas "abriram fogo contra veículos do Hamas e eliminaram vários terroristas do Hamas", afirmou o exército num comunicado à AFP.

"Poucos minutos depois, outros veículos avançaram de forma suspeita em direção às tropas... Os militares responderam com disparos contra os veículos suspeitos, eliminando vários terroristas do Hamas e da Jihad Islâmica."

O exército não informou se houve disparos vindos dos veículos. Acrescentou que "após uma investigação inicial, foi determinado que alguns dos veículos suspeitos... eram ambulâncias e carros dos bombeiros."

‘Massacre deliberado e brutal’

No dia seguinte ao ataque, a agência de proteção civil de Gaza afirmou em comunicado que não tinha notícias de uma equipa de seis socorristas de Tal al-Sultan, que foram enviados com urgência para resgatar mortos e feridos.

Na sexta-feira, a agência relatou ter encontrado o corpo do líder da equipa e os veículos de resgate — uma ambulância e um camião dos bombeiros —, além de afirmar que um veículo da Sociedade do Crescente Vermelho Palestiniano também foi "reduzido a um monte de sucata".

Basem Naim, membro do bureau político do Hamas, acusou Israel de realizar "um massacre deliberado e brutal contra as equipas de Proteção Civil e do Crescente Vermelho Palestiniano na cidade de Rafah".

"O assassinato direcionado de trabalhadores de resgate — que são protegidos pelo direito humanitário internacional — constitui uma flagrante violação das Convenções de Genebra e um crime de guerra", afirmou.

Palestinianos foram ‘mortos nas camas do hospital’

Tom Fletcher, chefe do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, afirmou que desde 18 de março, "os ataques aéreos israelitas em áreas densamente povoadas mataram centenas de crianças e outros civis".

"Pacientes mortos nas suas camas do hospital. Ambulâncias alvejadas. Socorristas mortos", disse ele num comunicado.

"Se os princípios básicos do direito humanitário ainda têm valor, a comunidade internacional deve agir enquanto pode para defendê-los."