“A Rússia responderá com todas as armas disponíveis se o Ocidente entregar armas nucleares à Ucrânia”, disse o Presidente russo Vladimir Putin numa declaração dura na quinta-feira.

Numa conferência de imprensa em Astana, capital do Cazaquistão, Putin sublinhou a sua determinação em evitar o “aparecimento” de armas nucleares na Ucrânia.

“Neste cenário, se a Ucrânia receber armas nucleares do Ocidente, utilizaremos tudo - sublinho, todos os meios de destruição à disposição da Rússia. Eu d tudo... Nunca o permitiremos”, disse Putin, enquanto discutia as ações que a Rússia poderia tomar se Kiev adquirisse capacidades nucleares.

Esta afirmação surge na sequência de notícias divulgadas pelos meios de comunicação social norte-americanos na quarta-feira, sugerindo que alguns responsáveis norte-americanos e europeus defenderam o fornecimento de armas nucleares à Ucrânia.

Este facto suscita sérias preocupações quanto à escalada de tensões na região e traça um perigoso quadro de segurança entre as nações da Europa Oriental que se debatem com as consequências do armamento nuclear.