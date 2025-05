As dinâmicas em rápida mutação do comércio mundial está a ter um impacto profundo nas economias orientadas para a exportação, como a Alemanha.

Com a reeleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos de América, a perspetiva de tarifas mais elevadas representa uma ameaça significativa para a estabilidade económica da Alemanha.

Durante décadas, a Alemanha tem estado fortemente dependente dos Estados Unidos de América como um importante parceiro comercial, mas esta dependência está a expor cada vez mais as vulnerabilidades da maior economia da Europa.

Os EUA continuam sendo o maior importador de produtos alemães. Em 2023, a Alemanha exportou para os EUA mercadorias no valor de 157,9 mil milhões de euros, o que representa cerca de dez por cento do total das suas exportações. Isso faz dos EUA um mercado indispensável, especialmente para os sectores automotivo e industrial da Alemanha. Mas as tarifas propostas por Trump - 25% sobre as importações do Canadá e do México, 10% sobre os produtos europeus e até 60% sobre os produtos chineses - podem enfraquecer seriamente a posição da Alemanha neste mercado crítico.

Se Trump levar a cabo as suas ameaças, as exportações alemãs para os EUA poderão cair até 15%.

Os sectores automóvel e industrial, que constituem a espinha dorsal da economia alemã, serão os mais afectados. A indústria automóvel alemã, um pilar fundamental do seu sucesso económico, poderá ter dificuldade em recuperar a sua quota de mercado nos EUA.

Os economistas alertam para o facto de estas medidas proteccionistas poderem empurrar não só a Alemanha, mas também toda a Europa, para a estagnação económica.

Moritz Schularick, presidente do Instituto Kiel para a Economia Mundial (IfW), sublinhou os efeitos potencialmente devastadores de tais tarifas para a economia alemã. Entretanto, o Ministro Federal da Economia, Robert Habeck, apelou ao diálogo e afirmou que a União Europeia deve responder de forma unida.

A maior preocupação resulta da ameaça de Trump de impor direitos aduaneiros até 60% sobre os produtos chineses. Esta medida não afectaria apenas a China, mas também a Europa e a Alemanha, perturbando as cadeias de abastecimento mundiais. Estas restrições podem aumentar os custos de produção e enfraquecer a posição da Alemanha no comércio internacional.

Se as políticas proteccionistas de Trump se concretizarem, poderão prejudicar significativamente a relação da Alemanha com o seu parceiro comercial mais importante e empurrar o país para uma recessão.

Aumento das pressões económicas

No plano interno, a Alemanha enfrenta dificuldades económicas adicionais. A inflação continua a aumentar e os despedimentos em massa nas grandes empresas estão a desestabilizar ainda mais a economia.

Até Novembro de 2024, os preços dos bens e serviços aumentaram mais de dois por cento em relação ao ano anterior, o que reduziu o poder de compra dos consumidores e abrandou o crescimento económico. Entretanto, as principais empresas alemãs estão a anunciar cortes drásticos na mão-de-obra.

A Volkswagen planeia encerrar três fábricas e despedir milhares de trabalhadores. A Thyssenkrupp, gigante da indústria siderúrgica, pretende reduzir cerca de 11 mil postos de trabalho até 2030. A Deutsche Bahn registou um prejuízo de 1,2 mil milhões de euros no primeiro semestre de 2024 e planeia despedir cerca de 30 mil trabalhadores até 2029.

A Bosch anunciou mais 5.500 reduções de postos de trabalho. No total, estes despedimentos ultrapassam os 120 mil postos de trabalho, enfraquecendo ainda mais a competitividade económica da Alemanha e aumentando a incerteza.

A Alemanha enfrenta também um desafio demográfico: o envelhecimento da população está a provocar uma grave escassez de mão-de-obra qualificada. Para sustentar o crescimento económico e estabilizar os sistemas de segurança social, a Alemanha está cada vez mais dependente dos trabalhadores estrangeiros.

No entanto, para atrair e reter os talentos internacionais, é necessário eliminar as barreiras estruturais, a fim de garantir que o país continue a ser um destino global competitivo para os profissionais qualificados. Para tal, a Alemanha deve adoptar políticas inclusivas que atraiam e integrem os trabalhadores estrangeiros.

O racismo e a xenofobia mancham a imagem internacional do país e dificultam a integração bem sucedida de talentos estrangeiros. O combate à discriminação e o reforço da coesão social são essenciais para a estabilidade económica e social da Alemanha.

Processos de integração mais rápidos também ajudarão os trabalhadores estrangeiros a contribuir mais eficazmente para os sistemas económico e educativo.

A digitalização e a inovação devem desempenhar um papel mais importante na dinamização do mercado de trabalho. Os avanços tecnológicos, especialmente nos sectores da indústria e dos serviços, criarão oportunidades tanto para os trabalhadores nacionais como para os estrangeiros.

Um mercado de trabalho tecnologicamente orientado para o futuro reforçará a competitividade global da Alemanha e torná-la-á um destino ainda mais atrativo para os profissionais qualificados de todo o mundo.

Outro passo importante é reduzir os obstáculos burocráticos. A morosidade e a complexidade dos processos de obtenção de autorizações de trabalho dissuadem muitas pessoas altamente qualificadas que preferem trabalhar noutros países.

A racionalização destes procedimentos melhorará a posição da Alemanha no mercado de trabalho mundial e torná-la-á mais competitiva.

Repensar as dependências comerciais

Nos últimos anos, a China adoptou medidas notáveis para reforçar a sua economia contra os choques externos. Em 2000, cerca de 48% do comércio da China era efectuado com os países do G7; em 2024, este valor tinha diminuído para 30%. Do mesmo modo, o comércio com os Estados Unidos de América também registou um declínio significativo. Enquanto a China exportou 536 mil milhões de dólares em bens para os Estados Unidos de América em 2022, este valor caiu 20% em 2023.

Para compensar estas perdas, a China concentrou-se na celebração de acordos comerciais em mercados emergentes e no investimento em infra-estruturas. Esta diversificação estratégica oferece uma lição valiosa para a Alemanha.

A forte dependência do país do comércio com os EUA e a China expõe-no a riscos económicos significativos. Ao estabelecer laços mais fortes com os mercados emergentes de África, do Sudeste Asiático e da América do Sul, a Alemanha pode reduzir as suas vulnerabilidades económicas.

Mas esta mudança deve ser apoiada por investimentos sólidos na digitalização e na energia sustentável para garantir um quadro económico moderno e resistente. Inspirando-se na abordagem da China, a Alemanha pode reforçar a sua própria posição na arena do comércio mundial e garantir melhor o seu futuro económico.

O potencial da cooperação germano-turca

A procura de diversificação económica por parte da Alemanha poderá beneficiar muito com o reforço dos laços com a Türkiye.

Com a sua localização geográfica estratégica, mão-de-obra dinâmica e infra-estruturas industriais em rápido desenvolvimento, a Türkiye é um parceiro promissor para as ambições económicas da Alemanha.

As indústrias turcas, nomeadamente nos sectores automóvel, tecnológico e energético, estão bem alinhadas com as necessidades da Alemanha e podem complementar eficazmente as cadeias de abastecimento.

Além disso, a união aduaneira entre a Türkiye e a União Europeia proporciona à Alemanha reduções de custos significativas e eficiências logísticas, aumentando ainda mais o potencial de cooperação.

A forte trajetória de crescimento económico da Türkiye oferece oportunidades significativas para contribuir para a rede comercial da Alemanha. O reforço da cooperação germano-turca não só aumentará a competitividade da Alemanha nos mercados globais, como também proporcionará uma diversificação fundamental para reduzir os riscos económicos.

Para além da esfera económica, esta parceria tem o potencial de estreitar os laços políticos, abrindo caminho para uma relação bilateral mais sólida e estratégica.

A Alemanha encontra-se numa encruzilhada crítica e necessita de uma transformação estratégica urgente para enfrentar os seus desafios económicos e adaptar-se à dinâmica em mutação do comércio mundial. Para garantir a sua posição no comércio mundial e resolver os problemas económicos internos, são necessárias medidas a longo prazo e orientadas para o futuro.