Pelo menos 13 pessoas morreram na sequência da queda de relâmpagos em algumas regiões do Bangladesh, perante um aumento do número de vítimas devido a esta calamidade natural, segundo a Anadolu e a televisão local Channel 24.

Os relâmpagos mataram nove pessoas, incluindo uma criança e vários agricultores, nos distritos de Brahmanbaria, no leste, e Kishoreganj, no centro, no domingo.

Além disso, uma pessoa morreu em cada um desses distritos: Chapaiwabganj, Naogaon, Sherpur e Habiganj; informou a televisão local Channel 24.

Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas.

O Departamento Meteorológico do Bangladesh (BMD) previu anteriormente tempestades para várias zonas do país no domingo à noite, enquanto se registam ondas de calor em todo o país, incluindo na capital, Daca.

Sensibilização para salvar vidas

Em 28 de abril, pelo menos 17 pessoas morreram em sete distritos do país na sequência de relâmpagos, o que suscitou um apelo à sensibilização para salvar vidas.

Uma organização voluntária denominada Save the Society and Thunderstorm Awareness Forum, que trabalha no domínio de sensibilização para as trovoadas, manifestou, num comunicado, a sua preocupação com a morte de tantas pessoas na sequência dos relâmpagos.

Kabirul Bashar, presidente da organização e professor na Universidade de Jahangirnagar, afirmou que mais de 70% das pessoas que morrem na sequência dos relâmpagos estão envolvidas em trabalhos agrícolas.

O presidente da organização sublinhou a importância da sensibilização para salvar vidas, uma vez que não há forma de evitar os relâmpagos.

De acordo com os dados das Nações Unidas, morrem em média 300 pessoas por ano no Bangladesh devido à queda de relâmpagos. Este ano, de janeiro a 30 de abril, morreram 67 pessoas devido à queda de relâmpagos, enquanto no ano passado morreram 297 pessoas.

As mortes ocorrem sobretudo de abril a junho. Com o número crescente de vítimas, o BMD tem vindo a emitir avisos de relâmpagos no Bangladesh desde 1 de abril deste ano.