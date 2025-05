Pelo menos 23 pessoas foram mortas por homens armados em ataques no estado de Benue, na Nigéria, e muitas outras ficaram feridas, disse uma autoridade no domingo.

Ray Anumve, um funcionário do governo local de Kwande, disse numa entrevista a um jornal local que os pastores Fulani, que se dedicam à criação de gado, lançaram ataques contra aldeias da região.

Anumve confirmou que 23 pessoas foram mortas, incluindo crianças. Disse ainda que várias casas foram incendiadas durante os ataques e que os atacantes saquearam os alimentos dos aldeões.

Têm-se registado periodicamente confrontos violentos entre pastores Fulani e comunidades agrícolas em Benue.

Segundo a AFP, um oficial da Cruz Vermelha disse que houve quatro ataques separados em quatro aldeias no sábado à noite.

“Os relatórios de campo confirmaram a morte de pelo menos 23 pessoas em diferentes ataques”, disse à AFP o secretário da Cruz Vermelha no estado de Benue, Anthony Abah.

Oito pessoas foram mortas em Ukum, nove em Logo, três em Guma e três em Kwande, disse Abah, citando dados dos agentes de catástrofes de campo da organização. Várias outras ficaram feridas, acrescentou.

Uma porta-voz da polícia disse não ter conhecimento dos ataques. Cephas Kangeh, um diretor-geral reformado de uma companhia estatal de eletricidade que se mudou recentemente para a sua aldeia natal, perto de uma das áreas afectadas, disse à AFP que tinha ouvido falar de três mortes, incluindo a de um casal emboscado quando conduzia uma mota que “foi levada pelos pastores”. Segundo ele, operadores chineses estão a extrair ouro na zona.

“Os ataques não ocorreram perto dos locais de extração”, disse Kangeh. “No entanto, não se percebe porque é que os indígenas são sempre atacados, mutilados... mas nunca houve um único caso de ataque aos mineiros chineses que estão a operar nestas áreas.”

Alguns dos ataques mais recentes foram realizados em zonas que já tinham sido alvo de ataques há pouco mais de um mês, que fizeram pelo menos 56 mortos. Uma vez que muitos pastores pertencem ao grupo étnico muçulmano Fulani e muitos agricultores são cristãos, os ataques na chamada Faixa Média da Nigéria assumem frequentemente uma dimensão religiosa ou étnica.

No início de abril, dois ataques perpetrados por homens armados não identificados no vizinho estado de Plateau fizeram mais de 100 mortos. Em toda a Faixa do Meio, incluindo em Benue, as terras utilizadas pelos agricultores e pastores estão a ser afectadas pelas alterações climáticas e pela expansão humana, provocando uma competição mortal por um espaço cada vez mais limitado.