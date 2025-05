O Coliseu, a estrutura icónica de Roma, inaugurou a exposição Gobeklitepe, que apresenta réplicas de três artefactos de pedra provenientes de tesouros arqueológicos com 12.000 anos na Anatólia. Estes artefactos permanecerão em exposição por seis meses.

O evento é uma iniciativa conjunta do Ministério da Cultura e do Turismo da Türkiye, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, da Embaixada da Türkiye em Roma, do Ministério da Cultura italiano, da Direção do Parque Arqueológico do Coliseu e do Fórum Romano e da Turkish Airlines (THY).

A exposição, inaugurada na quinta-feira, inclui réplicas destes artefactos, bem como filmes, instalações digitais e painéis informativos apresentados no Centro de Acolhimento de Gobeklitepe.

A cerimónia de abertura contou com a presença do Vice-Ministro turco da Cultura e do Turismo, Gokhan Yazici, e do seu homólogo italiano.

“Na magnífica atmosfera do Coliseu, que foi considerado o centro do mundo durante séculos, apresentamos a história profunda e antiga de Gobeklitepe, que acolheu alguns dos marcos mais importantes da história da humanidade”, afirmou Yazici na cerimónia de abertura.

A exposição, realizada no segundo andar do icónico Coliseu, permanecerá aberta até 20 de abril de 2025. As réplicas e os filmes legendados foram especialmente encomendados pela Direção-Geral do Património Cultural e dos Museus para este evento.

A Turkish Airlines assegurou o transporte gratuito dos artefactos para Roma.

O Templo mais antigo do mundo

Aos convidados foram servidos pães feitos de trigo cultivado em Gobeklitepe, bem como baklava, delícias turcas e diversos pratos das cozinhas turca e italiana.

Reconhecido como o templo mais antigo do mundo, Gobeklitepe figura na lista provisória do Património Mundial da UNESCO desde 2011.

Descoberto em 1963 durante uma pesquisa conjunta das universidades de Istambul e Chicago, este sítio está localizado em Sanliurfa e tem atraído um número recorde de visitantes nos últimos anos.

Os passeios de balão recentemente adicionados enriqueceram ainda mais as experiências dos visitantes, oferecendo uma nova perspetiva sobre esta maravilha antiga.