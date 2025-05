Quando o poderoso sismo de sexta-feira atingiu o centro de Myanmar, Htet Min Oo estava a fazer o ritual da ablução antes das orações do Ramadão numa mesquita ao lado de sua casa em Mandalay.

A sua casa desabou junto com parte da mesquita, fazendo com que metade do seu corpo ficasse sob os escombros de uma parede, que também soterrou duas das suas tias.

Os moradores correram para resgatar as tias, disse ele, mas apenas uma sobreviveu.

Htet Min Oo, de 25 anos, contou que dois tios e a sua avó também ficaram presos sob os destroços. Sem equipamentos pesados disponíveis, ele tentou desesperadamente remover os escombros com as mãos, mas não conseguiu movê-los.

"Não sei se eles ainda estão vivos sob os destroços. Depois de tanto tempo, acho que já não há mais esperança", disse ele na sexta-feira.

"Há muitos escombros, e nenhuma equipa de resgate nos veio ajudar", acrescentou, com a voz trémula enquanto chorava. Julga-se que estejam entre os mortos centenas de muçulmanos em Myanmar, pois o sismo aconteceu no momento em que os fiéis se reuniam nas mesquitas para as orações de sexta-feira durante o mês sagrado do Ramadão.

Mais de 50 mesquitas sofreram danos, de acordo com o governo sombra da Unidade Nacional.

TRT Global - Forte terramoto de magnitude 7,7 atinge o centro de Myanmar O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) registou um tremor às 06:20 GMT de sexta-feira, com epicentro a 16 km a noroeste de Sagaing e 10 km de profundidade, também sentido no norte da Tailândia, em Banguecoque e na província chinesa de Yunnan. 🔗

Deixados para trás

Um residente de 39 anos da região de Mandalay descreveu cenas angustiantes enquanto tentava salvar um homem preso sob os escombros de uma mesquita, que desabou na vila de Sule Kone, mas teve que fugir devido aos fortes tremores secundários.

"Tive que deixá-lo para trás... Entrei uma segunda vez para tentar salvá-lo", disse ele, recusando-se a ser identificado.

"Resgatei quatro pessoas com as minhas próprias mãos. Mas, infelizmente, três já estavam mortas, e uma morreu nos meus braços."

Ele disse que 10 pessoas morreram ali e que estavam entre as 23 que morreram em três mesquitas destruídas na vila. Restrições governamentais impediram que as mesquitas fossem restauradas, afirmou.

Repressão aos muçulmanos em Myanmar

Os muçulmanos são uma minoria em Myanmar, predominantemente budista, e têm sido marginalizados por governos sucessivos, enquanto grupos ultranacionalistas e monges extremistas, nos últimos anos, incitaram à violência.

As autoridades de Myanmar há décadas dificultam a permissão para reparar ou construir novas mesquitas, de acordo com um relatório de 2017 do Departamento de Estado dos EUA, que afirmou que mesquitas históricas se deterioraram porque a manutenção de rotina foi negada.

Edifícios budistas também foram gravemente atingidos pelo sismo, com 670 mosteiros e 290 pagodes danificados, segundo o governo militar. Mas não mencionou nenhuma mesquita no seu relatório de danos.

Julian Kyle, fez um apelo nas redes sociais para a necessidade de equipamentos pesados para levantar pilares de cimento, depois que o sismo ter destruído outra mesquita em Mandalay.

"Os meus familiares e outras pessoas foram esmagados sob os escombros, e perderam as suas vidas", publicou."Queremos desesperadamente recuperar os seus corpos."

Um residente da cidade de Taungnoo, a cerca de 370 km de distância, disse que estava a orar quando um lado da mesquita Kandaw desabou sobre duas fileiras de homens sentados à sua frente.

"Vi tantas pessoas a ser levadas para fora da mesquita, algumas delas morreram bem diante dos meus olhos", disse ele. "Foi realmente de partir o coração."