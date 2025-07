Um tribunal federal dos EUA emitiu uma liminar preliminar contra o Decreto do Executivo do Presidente Donald Trump que impõe sanções ao Tribunal Penal Internacional (TPI), determinando que a medida provavelmente viola os direitos constitucionais dos norte-americanos.

A juíza Nancy Torresen afirmou que a ordem parece infringir a proteção da liberdade de expressão prevista na Primeira Emenda.

“O Decreto do Executivo parece sobrecarregar substancialmente mais o discurso do que o necessário. Por conseguinte, os queixosos estabeleceram a probabilidade de sucesso no mérito da sua contestação à Primeira Emenda”, escreveu Torresen na sua decisão.

A ação foi movida pelos defensores dos direitos humanos Matthew Smith e Akila Radhakrishnan, que disseram ter sido forçados a parar de trabalhar com o TPI devido ao medo de enfrentar penalidades sob a ordem de sanções de Trump emitida em fevereiro.

A injunção impede o governo dos EUA de impor quaisquer sanções aos cidadãos norte-americanos que colaboram com o tribunal internacional.

Decisão bem acolhida

A União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU), que representou os queixosos, celebrou a decisão.

“Impedir que os nossos clientes e outros como eles façam um trabalho crítico em matéria de direitos humanos com o TPI é inconstitucional, e estamos satisfeitos por o tribunal também ter percebido isso”, disse Charlie Hogle, advogado da ACLU.

“A Primeira Emenda não permite que o governo imponha limites abrangentes ao que os norte-americanos podem dizer e a quem podem dizê-lo.”

O TPI, fundado em 1998 com base no Estatuto de Roma, julga indivíduos acusados de genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade.

Os EUA não são signatários do Estatuto de Roma, mas têm apoiado as investigações do tribunal durante vários governos.

O governo do ex-presidente Joe Biden forneceu provas ao TPI de supostos crimes de guerra cometidos pela Rússia na Ucrânia.

Trump já tinha emitido uma ordem de sanções semelhante durante o seu primeiro mandato, que também foi bloqueada por um tribunal em 2021.

Essa ordem foi posteriormente revogada pelo ex-presidente Biden.