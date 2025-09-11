O novo Primeiro-Ministro da França, Sébastien Lecornu, comprometeu-se a encontrar formas criativas de trabalhar com os rivais para aprovar um orçamento que reduza a dívida, ao mesmo tempo que prometeu novas direções políticas, após assumir o cargo num dia marcado por amplos protestos antigovernamentais na quarta-feira.

O Presidente Emmanuel Macron escolheu Lecornu como o seu quinto primeiro-ministro em dois anos na terça-feira, nomeando um aliado leal que provavelmente não alterará sua agenda económica pró-negócios.

Lecornu substituiu François Bayrou, que foi destituído numa votação parlamentar na segunda-feira devido aos seus planos para reduzir o déficit orçamentário excessivo do país, o maior da zona do euro.

Lecornu, que anteriormente ocupava o cargo de ministro da Defesa, afirmou num breve discurso após a cerimónia de posse que o governo precisará "ser mais criativo, às vezes mais técnico, mais sério" na forma como trabalha com a oposição.

No entanto, ele também declarou que "rupturas serão necessárias".

O desafio imediato de Lecornu será como conduzir um orçamento simplificado para 2026 através do parlamento, que está dividido em três blocos ideológicos distintos. Os partidos concordam amplamente sobre a necessidade de reduzir o déficit da França, que atingiu 5,8% do PIB em 2024, mas divergem sobre como fazê-lo.

Lecornu precisa enviar um projeto completo do texto ao parlamento até 7 de outubro, embora haja alguma margem de manobra até 13 de outubro, após o qual os legisladores ficarão sem tempo para aprovar o orçamento até o final do ano.

As reações à nomeação de Lecornu na terça-feira destacaram o desafio que ele enfrenta.

