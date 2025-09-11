EUROPA
3 min de leitura
Novo primeiro-ministro francês assume o cargo em plena onda de protestos antigovernamentais
Sebastien Lecornu torna-se o quinto primeiro-ministro do Presidente Macron em dois anos, enquanto se aproxima a batalha orçamental.
Novo primeiro-ministro francês assume o cargo em plena onda de protestos antigovernamentais
O primeiro-ministro francês cessante, François Bayrou, ladeado pelo recém-nomeado primeiro-ministro Sébastien Lecornu, discursa em Paris. / Reuters
há 11 horas

O novo Primeiro-Ministro da França, Sébastien Lecornu, comprometeu-se a encontrar formas criativas de trabalhar com os rivais para aprovar um orçamento que reduza a dívida, ao mesmo tempo que prometeu novas direções políticas, após assumir o cargo num dia marcado por amplos protestos antigovernamentais na quarta-feira.

O Presidente Emmanuel Macron escolheu Lecornu como o seu quinto primeiro-ministro em dois anos na terça-feira, nomeando um aliado leal que provavelmente não alterará sua agenda económica pró-negócios.

Lecornu substituiu François Bayrou, que foi destituído numa votação parlamentar na segunda-feira devido aos seus planos para reduzir o déficit orçamentário excessivo do país, o maior da zona do euro.

Lecornu, que anteriormente ocupava o cargo de ministro da Defesa, afirmou num breve discurso após a cerimónia de posse que o governo precisará "ser mais criativo, às vezes mais técnico, mais sério" na forma como trabalha com a oposição.

No entanto, ele também declarou que "rupturas serão necessárias".

O desafio imediato de Lecornu será como conduzir um orçamento simplificado para 2026 através do parlamento, que está dividido em três blocos ideológicos distintos. Os partidos concordam amplamente sobre a necessidade de reduzir o déficit da França, que atingiu 5,8% do PIB em 2024, mas divergem sobre como fazê-lo.

Lecornu precisa enviar um projeto completo do texto ao parlamento até 7 de outubro, embora haja alguma margem de manobra até 13 de outubro, após o qual os legisladores ficarão sem tempo para aprovar o orçamento até o final do ano.

As reações à nomeação de Lecornu na terça-feira destacaram o desafio que ele enfrenta.

Protestos 'Bloquear Tudo'

Recomendado

Enquanto a esquerda radical afirmou que tentará derrubar Lecornu com uma moção de censura imediata, o partido de extrema-direita Reagrupamento Nacional (RN) sinalizou uma disposição cautelosa de trabalhar com ele no orçamento — desde que as suas exigências orçamentárias sejam atendidas.

"O seu orçamento será RN ou o seu governo não será", publicou a deputada do RN Laure Lavalette na plataforma X na noite de terça-feira.

O RN é o maior partido parlamentar da França e, como tal, um fator crucial em qualquer moção de censura potencial. Ainda assim, Lecornu é visto como o membro mais próximo do círculo de Macron ao RN, tendo jantado com o Presidente do RN, Jordan Bardella, no ano passado.

Outro caminho para Lecornu envolve unir os socialistas, que querem suavizar os cortes orçamentários e taxar os ricos, com o seu antigo partido, Os Republicanos, que são totalmente contra qualquer aumento de impostos.

Macron ligou para o líder do partido socialista, Olivier Faure, na terça-feira, para informá-lo de que não nomearia um esquerdista como primeiro-ministro.

Na quarta-feira, Faure pareceu deixar a porta entreaberta para trabalhar com Lecornu, embora também tenha dito que apoiaria uma moção de censura se sentisse que o governo não consideraria as suas prioridades orçamentárias.

Enquanto isso, milhares de pessoas em toda a França foram às ruas como parte dos protestos chamados "Bloquear Tudo", uma expressão de descontentamento generalizado com Macron, os cortes propostos no orçamento e toda a classe política.

"A raiva vem crescendo há meses, até anos", disse Daniel Bretones, um membro sindical que protestava em Marselha. "Estamos no quinto primeiro-ministro no segundo mandato de Macron, e nunca mudou nada."

Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us