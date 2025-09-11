O novo Primeiro-Ministro da França, Sébastien Lecornu, comprometeu-se a encontrar formas criativas de trabalhar com os rivais para aprovar um orçamento que reduza a dívida, ao mesmo tempo que prometeu novas direções políticas, após assumir o cargo num dia marcado por amplos protestos antigovernamentais na quarta-feira.
O Presidente Emmanuel Macron escolheu Lecornu como o seu quinto primeiro-ministro em dois anos na terça-feira, nomeando um aliado leal que provavelmente não alterará sua agenda económica pró-negócios.
Lecornu substituiu François Bayrou, que foi destituído numa votação parlamentar na segunda-feira devido aos seus planos para reduzir o déficit orçamentário excessivo do país, o maior da zona do euro.
Lecornu, que anteriormente ocupava o cargo de ministro da Defesa, afirmou num breve discurso após a cerimónia de posse que o governo precisará "ser mais criativo, às vezes mais técnico, mais sério" na forma como trabalha com a oposição.
No entanto, ele também declarou que "rupturas serão necessárias".
O desafio imediato de Lecornu será como conduzir um orçamento simplificado para 2026 através do parlamento, que está dividido em três blocos ideológicos distintos. Os partidos concordam amplamente sobre a necessidade de reduzir o déficit da França, que atingiu 5,8% do PIB em 2024, mas divergem sobre como fazê-lo.
Lecornu precisa enviar um projeto completo do texto ao parlamento até 7 de outubro, embora haja alguma margem de manobra até 13 de outubro, após o qual os legisladores ficarão sem tempo para aprovar o orçamento até o final do ano.
As reações à nomeação de Lecornu na terça-feira destacaram o desafio que ele enfrenta.
Protestos 'Bloquear Tudo'
Enquanto a esquerda radical afirmou que tentará derrubar Lecornu com uma moção de censura imediata, o partido de extrema-direita Reagrupamento Nacional (RN) sinalizou uma disposição cautelosa de trabalhar com ele no orçamento — desde que as suas exigências orçamentárias sejam atendidas.
"O seu orçamento será RN ou o seu governo não será", publicou a deputada do RN Laure Lavalette na plataforma X na noite de terça-feira.
O RN é o maior partido parlamentar da França e, como tal, um fator crucial em qualquer moção de censura potencial. Ainda assim, Lecornu é visto como o membro mais próximo do círculo de Macron ao RN, tendo jantado com o Presidente do RN, Jordan Bardella, no ano passado.
Outro caminho para Lecornu envolve unir os socialistas, que querem suavizar os cortes orçamentários e taxar os ricos, com o seu antigo partido, Os Republicanos, que são totalmente contra qualquer aumento de impostos.
Macron ligou para o líder do partido socialista, Olivier Faure, na terça-feira, para informá-lo de que não nomearia um esquerdista como primeiro-ministro.
Na quarta-feira, Faure pareceu deixar a porta entreaberta para trabalhar com Lecornu, embora também tenha dito que apoiaria uma moção de censura se sentisse que o governo não consideraria as suas prioridades orçamentárias.
Enquanto isso, milhares de pessoas em toda a França foram às ruas como parte dos protestos chamados "Bloquear Tudo", uma expressão de descontentamento generalizado com Macron, os cortes propostos no orçamento e toda a classe política.
"A raiva vem crescendo há meses, até anos", disse Daniel Bretones, um membro sindical que protestava em Marselha. "Estamos no quinto primeiro-ministro no segundo mandato de Macron, e nunca mudou nada."