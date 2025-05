Um forte terramoto de magnitude 7,7 atingiu a região central de Myanmar, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), tendo provocado a abertura de estradas na capital Naipidau e tremores sentidos na China e na Tailândia.



O epicentro do tremor foi localizado a 16 quilómetros a noroeste da cidade de Sagaing, a uma profundidade de 10 quilómetros, por volta das 06:20 GMT de sexta-feira, informou o USGS.



Alguns serviços de metro e de metro ligeiro foram suspensos em Banguecoque.



Jornalistas em Naipidau afirmaram que as estradas foram abaladas pela força dos tremores e que pedaços de tectos caíram dos edifícios.



Os tremores também se fizeram sentir no norte da Tailândia e até à capital, Banguecoque, onde os residentes correram para as ruas quando os edifícios tremeram.



“Ouvi-o e estava a dormir em casa. Corri o mais rápido que pude, de pijama, para fora do edifício”, disse aos jornalistas Duangjai, um residente da popular cidade turística de Chiang Mai, no norte do país.



Também foram sentidos tremores na província chinesa de Yunnan, no sudoeste do país, de acordo com a agência sísmica de Pequim, que afirmou que o abalo teve uma magnitude de 7,9.



