O exército israelita matou duas famílias palestinas durante a noite, ao bombardear uma casa que os abrigava na cidade de Beit Hanoon, no norte de Gaza sitiada.

Testemunhas oculares afirmaram que o exercito israelita bombardeou uma casa que albergava duas famílias do clã Al-Kahlout, composta por 25 pessoas, enterrando-as sob os escombros.

Um parente dos mortos disse que Israel cometeu outro massacre, eliminando completamente duas famílias do registro civil.

Ele disse que os seus corpos permanecem presos sob os escombros da casa destruída e na rua, pois as operações de resgate são impossíveis devido à terrível situação de segurança.

Entretanto, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse que não iria parar a Guerra de Israel Gaza sitiada "agora", mesmo quando os esforços renovados para um cessar-fogo estão em curso.

Falando numa conferência de imprensa em Jerusalém Ocidental, ele disse: “Se acabarmos com a guerra agora, o Hamas regressar, recuperar, reconstruir e atacar-nos novamente, e é para isso que não queremos voltar”.

A ONU alertou que a atividade militar israelense ao longo da zona tampão nas Colinas de Golã, na Síria, constituiria uma violação de um pacto de 1974 sobre a retirada entre Israel e a Síria.

As forças de manutenção da paz da ONU informaram aos homólogos israelitas de que estas acções constituiriam uma violação do acordo e que não deveria haver forças ou atividades militares na área de separação.

Um porta-voz da ONU também informou que o pessoal do Exército israelense entrou na área de separação e tem-se deslocado dentro dessa zona, onde permanece em pelo menos três locais em toda a região de separação.

O chefe dos direitos humanos da ONU disse que qualquer transição política na Síria após a queda de Bashar al Assad deve incluir a responsabilização dele ou de outros por trás dos crimes cometidos sob o seu governo.

Volker Turk disse aos jornalistas em Genebra que qualquer transição política deve assegurar a responsabilidade dos autores de violações graves e garantir que os responsáveis sejam responsabilizados.

Questionado se Assad estava entre aqueles que deveriam ser responsabilizados, ele disse que: “o ex-presidente da Síria e quem quer que tivesse em altos cargos de liderança... há de fato motivos sérios para acreditar que eles podem ter cometido crimes atrozes".

O antigo presidente de Gana, John Dramani Mahama, obteve uma vitória eleitoral histórica depois que o partido no poder ter aceitado a derrota. Com os eleitores parecendo puni-los pela forma como o governo lidou com a crise econômica.

Após as eleições de sábado, o vice-presidente Mahamudu Bawumia, candidato do novo Partido Patriótico (NPP), admitiu que os ganeses queriam mudanças depois de ele não ter conseguido livrar-se da frustração generalizada com os elevados custos de vida.

A sua derrota pois fim a 8 anos do poder do NPP sob o presidente Nana Akufo-Addo, cujo último mandato foi marcado pela pior turbulência econômica do estado da África Ocidental em anos de inflação elevada em cumprimento da dívida.

