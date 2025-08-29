GUERRA EM GAZA
2 min de leitura
'Gostaria de poder estar aí convosco': Sobrevivente do Holocausto Gabor Mate apoia a Flotilha
Especialista em trauma, o húngaro-canadiano Gabor Mate, envia apoio à próxima missão de ajuda.
'Gostaria de poder estar aí convosco': Sobrevivente do Holocausto Gabor Mate apoia a Flotilha
"Mate, especialista em desenvolvimento infantil e trauma, descreveu a devastação em Gaza como uma fonte de angústia global." / Getty Images
29 de agosto de 2025

O médico húngaro-canadiano e sobrevivente do Holocausto, Gabor Mate, manifestou o seu apoio à Flotilha da Liberdade de Gaza, que está programada para partir de Barcelona este domingo numa nova tentativa de entregar ajuda.

"Estou aqui para dar todo o apoio que posso a essa flotilha", disse Mate num vídeo nas redes sociais na quinta-feira. "Gostaria de poder estar aí convosco."

Mate recordou o historial de Israel de intercetar a fila dos barcos de ajuda anteriores no mar.

"Israel cometeu pirataria em alto mar, apreendendo estes barcos de ajuda e apoio às pessoas mais necessitadas da Terra, prendendo os participantes. Desta vez, mais barcos partirão de muitos países diferentes", disse.

A próxima flotilha reúne quatro iniciativas: a Flotilha Maghreb Sumud, o Movimento Global para Gaza, a Coligação da Flotilha da Liberdade e Sumud Nusantara.

'O meu coração está certamente convosco'

Recomendado

O primeiro grupo de barcos partirá dos portos espanhóis no domingo e será seguido por um segundo da Tunísia em 4 de setembro.

Mate, especialista em desenvolvimento infantil e trauma, descreveu a devastação em Gaza como uma fonte de angústia global.

"O que estamos a testemunhar em Gaza está literalmente a traumatizar e a partir os corações de milhões e milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. E esta flotilha é um gesto de apoio. É um gesto de abertura de coração, de solidariedade humana. Não é dirigido contra ninguém. É dirigido em apoio de pessoas cujo sofrimento estamos a testemunhar, e tantos de nós sentimo-nos tão indefesos perante isso."

Terminou a sua mensagem com palavras de encorajamento para aqueles que se preparam para navegar.

"O meu coração está certamente convosco, e os meus pensamentos estão convosco, e estaremos a observar-vos", acrescentou.

RelacionadoTRT Global - Barco com ativistas novamente a caminho de Gaza depois de ter sido alvo de ataque com drones
Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us