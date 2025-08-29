O médico húngaro-canadiano e sobrevivente do Holocausto, Gabor Mate, manifestou o seu apoio à Flotilha da Liberdade de Gaza, que está programada para partir de Barcelona este domingo numa nova tentativa de entregar ajuda.

"Estou aqui para dar todo o apoio que posso a essa flotilha", disse Mate num vídeo nas redes sociais na quinta-feira. "Gostaria de poder estar aí convosco."

Mate recordou o historial de Israel de intercetar a fila dos barcos de ajuda anteriores no mar.

"Israel cometeu pirataria em alto mar, apreendendo estes barcos de ajuda e apoio às pessoas mais necessitadas da Terra, prendendo os participantes. Desta vez, mais barcos partirão de muitos países diferentes", disse.

A próxima flotilha reúne quatro iniciativas: a Flotilha Maghreb Sumud, o Movimento Global para Gaza, a Coligação da Flotilha da Liberdade e Sumud Nusantara.

'O meu coração está certamente convosco'