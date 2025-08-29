O médico húngaro-canadiano e sobrevivente do Holocausto, Gabor Mate, manifestou o seu apoio à Flotilha da Liberdade de Gaza, que está programada para partir de Barcelona este domingo numa nova tentativa de entregar ajuda.
"Estou aqui para dar todo o apoio que posso a essa flotilha", disse Mate num vídeo nas redes sociais na quinta-feira. "Gostaria de poder estar aí convosco."
Mate recordou o historial de Israel de intercetar a fila dos barcos de ajuda anteriores no mar.
"Israel cometeu pirataria em alto mar, apreendendo estes barcos de ajuda e apoio às pessoas mais necessitadas da Terra, prendendo os participantes. Desta vez, mais barcos partirão de muitos países diferentes", disse.
A próxima flotilha reúne quatro iniciativas: a Flotilha Maghreb Sumud, o Movimento Global para Gaza, a Coligação da Flotilha da Liberdade e Sumud Nusantara.
'O meu coração está certamente convosco'
O primeiro grupo de barcos partirá dos portos espanhóis no domingo e será seguido por um segundo da Tunísia em 4 de setembro.
Mate, especialista em desenvolvimento infantil e trauma, descreveu a devastação em Gaza como uma fonte de angústia global.
"O que estamos a testemunhar em Gaza está literalmente a traumatizar e a partir os corações de milhões e milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. E esta flotilha é um gesto de apoio. É um gesto de abertura de coração, de solidariedade humana. Não é dirigido contra ninguém. É dirigido em apoio de pessoas cujo sofrimento estamos a testemunhar, e tantos de nós sentimo-nos tão indefesos perante isso."
Terminou a sua mensagem com palavras de encorajamento para aqueles que se preparam para navegar.
"O meu coração está certamente convosco, e os meus pensamentos estão convosco, e estaremos a observar-vos", acrescentou.