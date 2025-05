O jornalista palestino-americano Ali Abunimah confirmou que as autoridades suíças o detiveram durante três dias antes de o libertarem e deportarem.

Abunimah, Diretor executivo da publicação online independente Electronic Intifada (EI), publicou nas redes sociais na segunda-feira que os suíços o detiveram antes de um evento planeado em Zurique.

“Acompanhado pela polícia, na segunda-feira à noite levaram-me para o aeroporto de Zurique numa pequena gaiola de metal, algemado numa carrinha prisional sem janelas e escoltaram-me até ao avião”, disse, descrevendo o processo de deportação.

Segundo testemunhas oculares: “Três polícias à paisana detiveram violentamente Abunimah e sem explicação alguma para onde o levavam, obrigaram-no a entrar num veículo.”

Selvajaria colonial

Os repórteres especiais das Nações Unidas criticaram duramente a detenção de Abunimah, considerando-a um ato contra a liberdade de expressão.

Irene Khan, repórter especial da ONU para a liberdade de opinião e de expressão, descreveu a detenção como uma “notícia chocante” e apelou à Suíça para que “investigue urgentemente e liberte” Abunimah.

O grupo de defesa dos direitos humanos Euro-Med Monitor, sediado em Genebra, também condenou a detenção, considerando-a “um acontecimento perigoso que reflete uma tendência crescente dos governos ocidentais para censurar a liberdade de expressão e visar jornalistas e ativistas que documentam o sofrimento das vítimas e defendem os direitos dos palestinianos”.

O único crime de Abunimah foi o de ser um jornalista que defende a Palestina e se opõe ao genocídio e às atrocidades coloniais de Israel e daqueles que os apoiam.

A crescente reação

Quando chegou ao aeroporto de Istambul, o jornalista descreveu a sua detenção na Suíça e a sua subsequente experiência de deportação numa partilha na rede social X.

“Escrevi isto no avião e partilho-o imediatamente após aterrar em Istambul”, escreveu.

Afirmou que nem sequer foi autorizado a contactar a sua família e que foi acusado de “cometer delitos contra a lei da Suíça”, embora não tenha sido especificada qualquer acusação.

Descrevendo a detenção como “uma reação crescente contra as expressões de solidariedade dos governos ocidentais para com o povo palestiniano”, o EI referiu que muitos ativistas e jornalistas foram detidos, alvos de pressão ou acusados no Reino Unido ao longo do último ano, baseando-se em princípios “antiterroristas”.

Entre eles encontra-se o editor associado do EI, Asa Winstanley, cuja casa foi invadida e os seus computadores e telemóveis apreendidos.

Abunimah foi também interrogado por agentes dos serviços secretos do Ministério da Defesa suíço. Depois de ter sido “raptado” na rua, algemado, forçado a entrar num carro sem identificação e levado diretamente para a prisão.

“Vim à Suíça, a convite de cidadãos suíços, para falar de justiça no que tange à Palestina, para falar da responsabilidade por um genocídio em que a Suíça foi cúmplice”, disse.

O jornalista palestiniano afirmou que, enquanto o Presidente israelita Isaac Herzog, que declarou no início do genocídio que não havia civis nem inocentes em Gaza, foi recebido com uma passadeira vermelha em Davos, ele, enquanto jornalista que disse a verdade, foi tratado como um criminoso.

Conclui o seu discurso dizendo: “Do rio ao mar, a Palestina será livre”.