Protestos contra o Governo no Quénia voltam a ser mortíferos no dia do aniversário de “Saba Saba”

Pelo menos 11 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas nos protestos contra o governo em Nairobi, no Quénia, a 7 de julho, quando a polícia usou gás lacrimogéneo, canhões de água e fogo real para dispersar os manifestantes.