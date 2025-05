As taxas de subnutrição em Gaza aumentaram durante o bloqueio israelita de mais de 11 semanas e poderão aumentar exponencialmente se a escassez de alimentos continuar, afirmou um responsável pela saúde da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos (UNRWA).

“Tenho dados até ao final de abril que mostram que a subnutrição está a aumentar”, disse Akihiro Seita, Diretor de Saúde da UNRWA, numa conferência de imprensa em Genebra.

“E a preocupação é que, se a atual escassez de alimentos continuar, aumentará exponencialmente e ficará fora do nosso controlo.”

Israel impôs um bloqueio total a Gaza desde 2 de março.

Israel fechou os pontos de passagem de alimentos, medicamentos e ajuda humanitária em Gaza, agravando a crise humanitária no enclave, de acordo com relatórios do governo, dos direitos humanos e internacionais.

Na segunda-feira, Israel autorizou a entrada de nove camiões de ajuda humanitária em Gaza através da passagem de Karem Abu Karem [Kerem Shalom], embora os prestadores de ajuda humanitária tenham dito que apenas cinco entraram.

A Organização Mundial de Saúde, ao criticar a quantidade de ajuda que entrou em Gaza, classificou-a como extremamente inadequada.

“É uma gota no oceano do que é urgentemente necessário, e deve ser autorizada a entrada de mais ajuda em Gaza, a partir de amanhã de manhã”, disse o chefe da ajuda das Nações Unidas, Tom Fletcher.

Mais de 93% dos palestinianos sofrem de insegurança alimentar aguda

Toda a população de Gaza corre um risco crítico de fome, com meio milhão de pessoas a enfrentar a inanição, segundo um observatório mundial da fome, que considerou tratar-se de uma deterioração importante desde o seu último relatório de outubro.

A última avaliação da Classificação Integrada da Fase de Segurança Alimentar (IPC) analisou o período de 1 de abril a 10 de maio deste ano e projectou a situação até ao final de setembro, de acordo com um resumo das suas principais conclusões.

A análise do IPC revelou que 1,95 milhões de pessoas, ou seja, 93% da população do enclave palestiniano bloqueado por Israel, estão a passar por elevados níveis de insegurança alimentar aguda, incluindo 244.000 pessoas que estão a passar pelos níveis mais graves, ou “catastróficos”.

A análise do IPC de outubro indicava que 133.000 pessoas se encontravam na categoria “catastrófica”.

A análise do IPC previa que 470.000 pessoas, ou seja, 22% da população, entrariam na categoria “catastrófica” até ao final de setembro, com mais de um milhão de pessoas em níveis de “emergência”.

“É necessária uma ação urgente para salvar vidas e evitar mais fome, mais mortes e uma decadência para a fome”, disse.

Desde então, as forças israelitas têm levado a cabo ataques mortíferos no enclave palestiniano devastado e iniciaram, em 18 de maio, uma extensa ofensiva terrestre no norte e no sul de Gaza, apelidada de “Operação Carruagens de Gideão”.

O derramamento de sangue de Israel em Gaza atingiu o pico na semana passada, coincidindo com a visita do Presidente dos EUA, Donald Trump, ao Médio Oriente e continuando desde então.

Mulheres e crianças estão entre os milhares de mortos nos ataques israelitas.

As deslocações de palestinianos forçadas por Israel aumentaram muito. A ONU e os grupos de defesa dos direitos humanos têm afirmado repetidamente que “nenhum lugar é seguro em Gaza”.