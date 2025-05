Os combatentes da resistência palestiniana concluíram a última troca de reféns, apesar do risco de colapso do acordo de cessar-fogo em Gaza. O Hamas libertou três reféns israelitas em troca de centenas de prisioneiros palestinianos libertados por Israel.

Sagui Dekel-Chen, cidadão israelita-EUA, Sasha Trupanov, cidadão israelita-russo, e Yair Horn, cidadão israelita-argentino, foram entregues à Cruz Vermelha e levados de volta para Israel depois de terem feito declarações num palco montado em Gaza.

Foram mantidos em cativeiro durante mais de 16 meses.

Pouco depois, um autocarro com prisioneiros palestinianos deixou a prisão israelita de Ofer e foi recebido por uma multidão entusiasta em Ramallah, na Cisjordânia ocupada.

Outros autocarros transportaram prisioneiros de uma prisão israelita no deserto do Negev para a Faixa de Gaza.



Esta foi a 6ª troca desde que o cessar-fogo entrou em vigor, a 19 de janeiro. O Hamas ameaçou suspender a libertação dos reféns devido a alegadas violações israelitas, enquanto Israel ameaçou retomar a guerra.