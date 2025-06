Antes de mais, é preciso que isto fique bem claro! Israel não pode garantir a segurança do seu povo, tornando a região instável. Como todos os países da região, a segurança em Israel baseia-se na estabilidade, na paz e no bem-estar dos seus vizinhos. Como eu sempre disse, não há perdedores numa paz justa. Devido aos bloqueios e ataques de Israel, a tragédia humanitária em Gaza transformou-se numa catástrofe humanitária. Nenhuma pessoa consciente pode permanecer em silêncio perante essa brutalidade. Vemos que a comunidade internacional, especialmente as instituições competentes, não consegue parar Israel. Israel, que não reconhece nenhuma regra e viola de forma flagrante o direito internacional continua a acrescentar novas infracções todos os dias.