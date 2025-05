No início deste mês, palestinianos devastados pela guerra e traumatizados acordaram com outra triste notícia: o famoso trabalhador da saúde Dr. Adnan Al-Bursh, que continuava a tratar os feridos em Gaza enquanto bombas caíam ao seu redor, foi morto enquanto estava sob custódia do exército israelita.

Al-Bursh, chefe do departamento de ortopedia do Hospital Al-Shifa, que foi bombardeado em Gaza, morreu na prisão militar israelita de Ofer, na Cisjordânia ocupada, conhecida como um dos centros de detenção onde os palestinianos são sujeitos a condições desumanas.



Ghassan Abu Sittah, um cirurgião plástico e reconstrutivo britânico-palestiniano que trabalhou com Al-Bursh em hospitais de Gaza durante o conflito anterior, afirmou: “Foi espancado até à morte. Antigos prisioneiros que estiveram na mesma prisão que ele disseram que ele tinha marcas de trauma no rosto e na cabeça”.



A notícia da morte de Al-Bursh só se tornou pública no dia 2 de maio, depois de alguns detidos libertados no posto fronteiriço de Karam Abu Salem terem contado o sucedido a ONG palestinianas. O exército israelita não demorou a confirmar que o médico tinha realmente morrido a 19 de abril.



Os israelitas recusaram-se a libertar o corpo de Al-Bursh, e os activistas afirmam que isso se deve ao facto de Telavive (Tel Aviv) não querer que o mundo saiba que ele foi torturado até à morte.

“A OMS deve exigir a devolução do seu corpo para que a causa da morte possa ser determinada e a sua família possa descansar em paz”, afirma Abu Sittah. “As vidas de 100 profissionais de saúde nas prisões israelitas estão agora em risco”.



A 11 de maio, a CNN publicou uma reportagem de investigação baseada em entrevistas com informadores que trabalham em centros de detenção, descrevendo como os palestinianos detidos em Gaza são espancados, vendados, têm as mãos cortadas devido a feridas causadas por algemas e são pontapeados e esmurrados como vingança.



Abu Sittah afirma que Al-Bursh e outro médico palestiniano, o Dr. Ahmed Muhanna, foram detidos em dezembro por razões de “segurança nacional” durante um ataque do exército israelita ao hospital Al Awda, no campo de Jabalia, na cidade de Gaza. Desde então, não havia qualquer informação sobre o seu estado de saúde, até que Israel confirmou que Al-Bursh tinha morrido na prisão de Ofer.

Abu Sittah disse à TRT World que Muhanna ainda está na prisão: “Sem advogado, sem apoio da Cruz Vermelha, sem nada”. Abu Sittah acrescentou que os palestinianos detidos desde 7 de outubro não têm representação legal, não têm contacto com pessoas de fora e “não têm nenhum processo judicial”.



Fazer vista grossa

Duas associações de prisioneiros palestinianos anunciaram, a 2 de maio, que pelo menos 18 palestinianos de Gaza, incluindo Al-Bursh, tinham morrido sob custódia israelita.



Apesar das inúmeras provas de tortura nas prisões, os líderes do mundo ocidental têm-se mostrado relutantes em tomar qualquer medida. Entretanto, a administração do Presidente dos EUA, Joe Biden, está ocupada a debater que tipo de armas deve ser dada ao seu aliado indispensável, Israel.



“As investigações independentes sobre as circunstâncias que rodearam a morte do Dr. Adnan Al-Bursh e de outras pessoas sob custódia israelita são vitais para a prossecução da justiça e da responsabilização. Israel deve devolver o corpo do Dr. Adnan à sua família para um enterro digno”, afirmou Milena Ansari, pesquisadora associada da Human Rights Watch (HRW) em Israel e Palestina.



“A impunidade alimenta outras violações dos direitos humanos; Israel tem vindo a maltratar e a torturar prisioneiros palestinianos há décadas”, disse ela à TRT World. Embora Ansari não tenha dito se a morte de Al-Bursh constituiu um crime de guerra, a sua equipa documentou “tortura e maus-tratos a detidos palestinianos”.

Uma guerra contra os mortos



Para além dos relatos de tortura e maus-tratos, Telavive tem uma política de retenção dos corpos dos prisioneiros palestinianos.



De acordo com um relatório publicado em 2019 pelo Centro de Assistência Jurídica e Direitos Humanos de Jerusalém (JLAC), a lei israelita permite que o governo detenha os corpos dos palestinianos “como parte de um programa mais amplo de contra-insurgência” e os utilize “como potenciais moedas de troca”.



“Em 2017, o Supremo Tribunal de Israel decidiu que o estado não tinha base legal para deter os corpos. Em 2019, inverteu o curso e manteve a política do governo de deter os restos mortais de pessoas ligadas ao Hamas e daqueles que mataram ou feriram israelitas”, disse Ansari, da HRW.



“No entanto, esta política está em clara violação da exigência do direito internacional humanitário de 'esforçar-se para facilitar a entrega dos restos mortais do falecido a pedido da parte a que pertencem'”, diz.



“Punir deliberadamente e de forma ilegal as famílias dos falecidos, que não são acusadas de qualquer crime, constitui uma forma de punição coletiva, o que representa outra grave violação do direito internacional humanitário. Além disso, isso pode ser interpretado como tratamento cruel, desumano ou degradante às famílias dos falecidos, o que também constitui uma violação do direito internacional dos direitos humanos.”



Agora, a família de Al-Bursh está a ser torturada.

“Até agora, ainda não recebemos o seu corpo e peço a Deus que não seja enterrado no cemitério dos números ou deixado no sul. Quero que ele regresse ao norte, onde me possa despedir dele e ver como foram os seus últimos momentos antes de ser martirizado”, disse a mulher do Dr. Adnan, Umm Yazan, à Al Jazeree. Ela acredita que o seu marido foi torturado até à morte por Israel.



Ansari, que trabalhou anteriormente para a organização de prisioneiros palestinianos Addameer, disse que esta política israelita está em vigor há décadas e que os cadáveres são frequentemente mantidos em morgues ou enterrados no “cemitério dos números”. “Há um detido cujo corpo está escondido desde os anos 90”.



"Isto é uma forma de pressão, parte do sistema de dominação. É para punir as famílias e desencorajar as outras", diz Ansari.



Os israelitas provavelmente também querem esconder provas de violações dos direitos humanos, diz ela. A Addameer já informou anteriormente que a prática de esconder corpos impede investigações que poderiam esclarecer as circunstâncias de execuções extrajudiciais.



Com a morte de Al-Bursh, pelo menos 496 trabalhadores do sector da saúde foram mortos pelo exército israelita nos últimos sete meses.



Mais de 34.000 palestinianos, na sua maioria mulheres e crianças, foram mortos nos ataques israelitas a Gaza.

Descanse em paz em Gaza!



Al-Bursh nasceu em Jabalia, a norte de Gaza. Estudou medicina na Roménia e recebeu formação médica em hospitais do Reino Unido e da Alemanha.



“Era um verdadeiro amante da vida. Levantava-se cedo para nadar no mar antes de ir para o trabalho. Nadava mesmo no inverno. Era muito animado e estava sempre a sorrir”, afirmou Abu Sittah.



Em 14 de novembro de 2023, Al-Bursh gravou um vídeo emocional do Hospital Al-Shifa, a maior instalação médica de Gaza. Mostrou ao mundo como o hospital foi obrigado a funcionar sem eletricidade e sem água.

Em 8 de maio, foi realizada uma cerimónia em memória de Al-Bursh em frente ao King's College, em Londres, onde se formou como cirurgião ortopédico.

“O Dr. Adnan Al-Bursh foi certamente um símbolo do sofrimento palestiniano, mas também de determinação e coragem. Dedicou a sua vida a curar e a tratar as pessoas”, afirmou Sami al Arian, um proeminente professor palestiniano-americano.



“Ele foi preso durante a guerra quando trabalhava como cirurgião ortopédico no hospital”, disse Arian ao TRT World.



“Ele deu a sua vida” para garantir que os palestinianos ‘não desistam dos seus direitos’ e continuem a lutar contra a opressão israelita até conquistarem a sua independência, acrescentou o professor.

“O académico e analista anglo-palestiniano Kamel Hawwash afirma: "Ele era um médico excepcional e, para todas as pessoas com quem conversei, uma pessoa incrível".



“Isto só mostra que os israelitas não vêem os palestinianos como seres humanos”, disse Hawwash à TRT World.



Hawwash disse que a recusa de Israel em libertar o corpo de Al-Bursh para a sua família foi um “ato de vingança” contra os palestinianos. Hawwash espera que um dia o Primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e outros líderes israelitas sejam julgados como criminosos de guerra no tribunal de Haia pelos seus crimes contra os palestinianos.



Talvez o que Israel não perceba é que, apesar de toda a opressão, os palestinianos em Gaza não deixarão as suas casas. A vida de Al-Bursh é uma prova disso.



“Educado na Alemanha, na Jordânia e no Reino Unido, poderia ter encontrado facilmente um emprego em qualquer parte do mundo. Mas quando lhe perguntei, durante a guerra de 2021, se se arrependia de ter voltado, Al-Bursh disse que não se imaginava a passar a vida noutro sítio que não fosse Gaza”, conta Ghassan Abu Sittah.