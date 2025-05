Uma coisa é as marcas de moda que inspirarem-se em diferentes culturas, mas apropriar-se ou plagiar designs pode ter consequências legais e éticas em todo o mundo.



Na semana passada, a Ralph Lauren pediu desculpas depois de Beatriz Gutiérrez Muller, esposa do presidente do México, ter acusado a marca de luxo de plagiar desenhos indígenas de Contla e Saltillo.

“Espero que compensem os danos causados às comunidades indígenas que fazem este trabalho com amor e não com fins lucrativos”, disse ela, chamando o uso de motivos indígenas de “ilegal e imoral”.

Mas isso não é novidade, pois “todo o império de Ralph Lauren foi construído com base na apropriação”, disse Sariah Park, uma artista de descendência indígena, à TRT World.



Apropriação cultural é copiar ou representar erroneamente outra cultura e capitalizar com isso. Ela é vista como uma forma de apagamento que geralmente significa que os designers indígenas não foram creditados, consultados ou compensados na criação de uma peça de roupa.

E esse “roubo cultural” das comunidades indígenas vem ocorrendo “desde o primeiro contato” nos Estados Unidos, de acordo com Park.

“Na moda, isso manifesta-se quando os estilistas e as marcas utilizam tradições culturais de vestuário e expressão, formas de conhecer e ser, técnicas simbólicas, práticas sagradas e iconografia significativa”, afirma ela. “E depois, exploram essas práticas para obter lucro”.



Embora essa forma de apropriação não seja novidade, Park diz que ver Muller a utilizar a sua plataforma para chamar a atenção para a injustiça da apropriação cultural é algo novo.



“Muitas vezes, a apropriação cultural é ignorada como se não fosse uma questão importante ou que merecesse ser combatida, mas o roubo cultural tem consequências reais e sérias que afetam as comunidades indígenas em todo o mundo todos os dias”, acrescenta Park.

O governo mexicano fez reclamações semelhantes contra a varejista de moda chinesa Shein, a francesa Louis Vuitton, a estilista venezuelana Carolina Herrera, a espanhola Zara e a varejista americana Anthropologie.



Inúmeros exemplos

As roupas tradicionais indígenas — juntamente com práticas, idiomas, cerimônias e danças — foram proibidas nos EUA desde a década de 1830 até 1978, quando foi aprovada a Lei de Liberdade Religiosa dos Índios Americanos (American Indian Religious Freedom Act).

Portanto, quando as marcas de moda apropriam-se da cultura indígena, podem estar a passar por cima de traumas históricos dolorosos sofridos por essas comunidades, continuar a reforçar estereótipos sobre elas ou contribuir para a opressão.

Isso geralmente ocorre devido à falta de compreensão dessas culturas, afirmou Shanti Amalanathan, especialista em varejo de luxo com mais de 15 anos de experiência na Hermes, à TRT World.

“As marcas de moda de luxo há muito tempo apropriam-se de designs nativos e não compreendem realmente o significado histórico e cultural desses designs, ou a sua importância e valores para as comunidades culturais”, disse Amalanathan.

“Essas comunidades transmitiram designs de produções que podem levar semanas, meses e até anos para serem criados. Ao se apropriar deles, a marca está a desrespeitar essas comunidades e a dizer 'você pode ter o privilégio de ser representado por mim'”, acrescenta.

E há inúmeros exemplos disso, como um desfile da Victoria's Secret em 2012, em que as "angels" desfilaram para representar feriados.

Uma delas representou o Dia de Ação de Graças com um adereço de cabeça indígena e lingerie com estampa de leopardo, revoltando as comunidades que afirmaram que a roupa glorificava o genocídio dos povos indígenas.

“Esse desfile de moda mostra como a história do Dia de Ação de Graças foi mal interpretada, e essa má interpretação está tão enraizada na nossa cultura desde muito cedo”, diz Amalanathan.

“As marcas não estão a representar os vários lados da história, estão apenas a criar fantasias, e as fantasias não representam a realidade das nossas vidas.”

Outro exemplo de apropriação cultural que foi “particularmente flagrante” para Park e a sua própria herança cultural foi a coleção primavera/verão da Nicholas K em 2014, intitulada “Jornada Xamânica Apache" (Apache Shamanistic Journey).

“Usar uma comunidade nativa como inspiração desta forma, como um estereótipo a ser explorado e plagiado, chegando ao ponto de se inspirar em cerimónias tradicionais e práticas sagradas para o seu próprio lucro, é muito doloroso”, diz Park.



Moderno e relevante

Tanto Park quanto Amalanathan lecionam em vários institutos, inclusive na Parsons School of Design, em Nova Iorque, com cursos que exploram a moda indígena e os negócios da moda.

“Talvez, se mais designers de moda fossem educados além das lentes eurocêntricas da história da moda, eles poderiam entender por que a apropriação cultural é tão prejudicial”, diz Park sobre o seu curso.

Echo Malleo, 31 anos, candidata a mestrado na Escola de Moda da Kent State University, está a escrever a sua tese sobre exposições de roupas e objetos de moda indígenas em museus.

Ela disse à TRT World que pegar motivos e símbolos de obras de arte indígenas e usá-los fora de contexto é um exemplo comum de apropriação que ela tem observado, mas, por vezes, as marcas até combinam estilos de diferentes grupos indígenas numa peça de roupa.

“Há centenas de comunidades indígenas diferentes apenas nos EUA, mas quando as marcas se apropriam dos seus designs, geralmente não reconhecem essa diversidade”, diz Malleo.

“Quando as marcas admitem que algo é 'inspirado nos nativos', elas geralmente usam apenas o descritor 'nativo' em vez de associá-lo a uma comunidade específica.”

Amalanathan acredita que isso ocorre porque “as marcas estão a trabalhar de forma isolada e a esforçar-se demasiado para serem relevantes, diversificadas e inclusivas, perdendo de vista o quadro geral da imagem da marca e o que elas querem representar para o consumidor”.

“É só colocar um rótulo para parecer relevante. Muitas vezes, elas não conseguem dar o devido crédito ou comercializar o design porque não o entendem. Mas o consumidor de hoje está a afastar-se das ideias culturais sociais dominantes em busca de produtos e marketing mais relacionáveis e autênticos”, diz ela.

Então, como podem as marcas responder às necessidades de diversidade em constante evolução dos seus consumidores sem ofender abertamente as comunidades marginalizadas?



Apropriação versus apreciação

A advogada de propriedade intelectual cultural Monica Boța Moisin criou as “três regras C de consentimento, crédito e compensação”, que, segundo Amalanathan, seriam uma forma adequada de apreciar os designs culturais sem se apropriar deles.

“Quer estejamos a falar de marcas de moda de luxo ou de fast fashion, como H&M ou Zara, elas têm um grande poder de negociação no setor. Portanto, precisam de usar a sua voz para perpetuar a mudança”, diz Amalanathan.

“Ao colaborar, fazer parcerias e reconhecer estas comunidades culturais, está a dar voz a designers que talvez não tenham os meios para o fazer sozinhos e a comunidades marginalizadas.”

Park também expressa este sentimento, afirmando que “a apreciação cultural seria apoiar os designers nativos e trabalhar diretamente com as comunidades indígenas para apoiar e preservar o artesanato e o conhecimento indígenas.”



Os designers de moda indígenas emergentes estão a afirmar as suas vozes e a quebrar estereótipos antigos de que a moda nativa está presa ao passado. Eles estão a assumir a propriedade dos seus designs, em vez de uma marca de moda de luxo fazê-lo.

“Se um comprador estiver interessado em determinados estilos ou designs, mas não quiser comprar de marcas que se apropriaram de comunidades indígenas, pode comprar diretamente de designers indígenas - há tantos quando começamos a procurar online”, diz Malleo.