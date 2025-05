Na quarta-feira, os deputados sul-coreanos propuseram a destituição do Presidente Yoon Suk-yeol devido à sua decisão de declarar a lei marcial. Yoon retirou esta decisão após uma crise caótica entre o parlamento e os militares. O incidente manchou a reputação do país.

A lei marcial declarada por Yoon na noite de terça-feira tinha por objetivo impedir as atividades políticas na Coreia do Sul e censurar os meios de comunicação social. A Coreia do Sul tem a quarta maior economia da Ásia e é um importante aliado dos Estados Unidos.

Soldados armados forçaram a entrada no edifício da Assembleia Nacional em Seul, mas retiraram-se depois de os funcionários da assembleia terem intervido com extintores de incêndio. Os legisladores rejeitaram a ordem de lei marcial e os manifestantes lutaram com a polícia no exterior.

Na quarta-feira à noite, grupos cívicos e sindicais organizaram uma vigília à luz de velas no centro de Seul, exigindo a demissão de Yoon. O protesto foi uma reminiscência das manifestações à luz de velas em grande escala que levaram ao impeachment da ex-presidente Park Geun-hye em 2017. Os grupos organizaram depois uma marcha em direção ao gabinete presidencial.

Seis partidos da oposição sul-coreana apresentaram um projeto de lei ao parlamento solicitando a destituição de Yoon. Yoon já estava a ser acusado de liderança autoritária tanto pelos seus opositores como pelo seu próprio partido. A votação está prevista para sexta-feira ou sábado.

A sessão plenária de apresentação formal da proposta de lei está prevista a iniciar pouco depois da meia-noite (15.00 GMT) de quarta-feira.

“Não podemos ignorar a lei marcial ilegal”, declarou aos jornalistas Kim Yong-min, membro do Partido Democrático. “Não podemos continuar a permitir que a democracia colapse”.

O líder do Partido do Poder Popular, de Yoon, exigiu a demissão do Ministro da Defesa, Kim Yong-hyun, e a demissão de todo o Governo. O Ministério da Defesa anunciou que Kim se tinha oferecido para se demitir.

A crise abalou os mercados financeiros mundiais e fez cair o índice KOSPI da Coreia do Sul em 1,4%. Este facto elevou as perdas acumuladas no ano para mais de 7%, tornando o KOSPI o principal índice bolsista asiático com pior desempenho este ano.

Em quase dois anos o won manteve-se estável. Os comerciantes suspeitaram que houve uma intervenção pelas autoridades sul-coreanas. Esta situação seguiu-se a conversações durante a noite entre o Ministro das Finanças Choi Sang-mok e o Governador do Banco Central da Coreia do Sul Rhee Chang-yong.

Na quarta-feira à noite, Choi enviou uma nota de emergência aos líderes financeiros mundiais e às agências de notação de crédito. De acordo com a declaração do Ministério das Finanças, a nota afirmava que o mercado estava a funcionar como habitualmente e que o ministério estava a trabalhar para atenuar os efeitos negativos que poderiam advir da turbulência política.

Sem ameaça palpável

Num discurso transmitido pela televisão na terça-feira à noite, Yoon afirmou que a lei marcial era necessária para proteger o país das forças anti-estatais pró-norte-coreanas e defender a ordem constitucional livre. No entanto, não especificou qualquer ameaça concreta.

Poucas horas depois, o parlamento sul-coreano aprovou uma resolução unânime para levantar a lei marcial, numa sessão em que participaram 190 dos seus 300 membros. Esta sessão contou com a presença de 18 membros do partido de Yoon.

O Presidente retirou esta decisão cerca de seis horas após a declaração da lei marcial.

Os manifestantes que se encontravam no exterior da Assembleia Nacional reagiram com palavras de ordem e aplausos. “Vencemos!”, gritavam, e um manifestante tocava tambor.

“Há opiniões de que a implementação da lei marcial de emergência é demasiado grave e de que os procedimentos da lei marcial de emergência não foram devidamente seguidos, no entanto, isto foi feito inteiramente dentro do quadro constitucional”, disse um representante presidencial sul-coreano por telefone.

Não houve qualquer reação da Coreia do Norte ao drama que se desenrolou no Sul.

Yoon causou mal-estar entre os sul-coreanos ao criticar as “forças comunistas totalitárias e anti-estatais”, numa altura em que os índices de aprovação caíram a pique. Em novembro, negou as acusações de tráfico de influências contra ele e a sua mulher e assumiu uma posição dura contra os sindicatos.

Na quarta-feira, Seul apresentava-se praticamente normal, com o trânsito habitual nos comboios e nas ruas à hora de ponta.

Mas o sindicato da Hyundai Motor anunciou planos de greve para quinta e sexta-feira. Alguns grandes empregadores, como a Naver Corp e a LG Electronics Inc, aconselharam os seus empregados a trabalhar a partir de casa.

As vendas de produtos enlatados, de massas instantâneas e de água engarrafada dispararam durante a noite, informou uma importante cadeia de lojas de conveniência sul-coreana, que pediu anonimato.

“Este tipo de situação perturba-me profundamente e estou muito preocupado com o futuro do país”, disse Kim Byeong-in, 39 anos, residente em Seul.

A Assembleia Nacional pode destituir o Presidente se mais de dois terços dos deputados votarem a favor. Segue-se um processo judicial em que seis dos nove juízes do Tribunal Constitucional podem confirmar o veredicto.

Num total de 300 assentos, o partido de Yoon tem 108 lugares no parlamento.

Perigo evitado

Se Yoon se tivesse demitido ou sido destituído, o Primeiro-ministro Han Duck-soo teria assumido a liderança do país durante 60 dias, até à realização de novas eleições.

“A Coreia do Sul, enquanto nação, está fora de perigo, mas o Presidente Yoon pode ter dado um tiro no pé”, afirmou Danny Russel, Vice-presidente do Instituto de Política da Sociedade Asiática, sediado em Washington, referindo-se à primeira declaração de lei marcial na Coreia do Sul desde 1980.

O Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, congratulou-se com a decisão de Yoon de reverter a lei marcial. “Continuamos a esperar que as disputas políticas sejam resolvidas de forma pacífica e de acordo com o estado de direito”, afirmou num comunicado.

A Coreia do Sul alberga cerca de 28.500 soldados americanos, como herança da Guerra da Coreia entre 1950-1953.

As conversações em matéria de defesa e os exercícios militares conjuntos previstos entre os dois aliados foram adiados por conta das consequências diplomáticas desta crise.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, afirmou que a situação política da Coreia do Sul é um “assunto interno”. A Rússia, por seu lado, afirmou estar a acompanhar com preocupação os acontecimentos “trágicos” na Coreia do Sul.

Yoon, um procurador de carreira, triunfou com dificuldades na eleição presidencial mais disputada da história da Coreia do Sul em 2022, capitalizando uma onda de descontentamento sobre várias questões.

Porém, sendo um líder impopular, os índices de apoio de Yoon oscilaram há meses em torno dos 20% e a oposição conquistou quase dois terços dos assentos parlamentares nas eleições de abril.

A lei marcial foi declarada mais de uma dúzia de vezes desde a criação da Coreia do Sul como república em 1948. Em 1980, um grupo de oficiais militares obrigou o então Presidente Choi Kyu-hah a declarar a lei marcial para reprimir os apelos à restauração de um governo democrático.