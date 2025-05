Os bombeiros tentavam desesperadamente travar um conjunto de incêndios em rápida evolução, enquanto um parque nacional de milhares de hectares ardia no sudeste da Austrália, na terça-feira, e uma comunidade agrícola viu-se obrigada a evacuar.

Na segunda-feira à noite, um relâmpago provocou vários incêndios no Parque Nacional de Grampians, uma cadeia de montanhas arborizadas a cerca de 300 quilómetros a oeste de Melbourne, a capital do estado de Vitória.

Um outro incêndio de rápida propagação no Parque Nacional de Little Desert, no oeste do estado, queimou cerca de 65 mil hectares em menos de 24 horas, queimando uma área quase tão grande como Singapura, segundo os serviços de emergência.

Este incêndio forçou a evacuação da zona rural de Dimboola antes de os níveis de ameaça terem reduzido na tarde de terça-feira.

“Estou extremamente grato por não se terem registado vítimas ou feridos”, disse aos jornalistas o comissário de gestão de emergências, Rick Nugent.

Chris Hardman, da Victorian Bushfire Management, alertou para o facto de as condições meteorológicas nos próximos dias aumentarem a probabilidade de propagação dos incêndios. “Neste momento, os bombeiros estão a planear fazer tudo o que puderem para proteger as comunidades”, disse ele.

“Cúpula quente sobre Vitória”

O especialista do Serviço de Meteorologia, Kevin Parkyn, disse que as condições da onda de calor abafado se instalariam em partes de Vitória no sábado, aumentando os riscos de incêndio.

“A principal mensagem que nos chega para os próximos sete a dez dias é que haverá uma cúpula quente sobre Vitória.”

“Ao entrarmos no fim de semana, não se surpreendam se virmos condições de ondas de calor em todo o estado e continuarem a intensificar-se durante a próxima semana.”

“A terra está seca e se continuarmos a ver estas condições de calor, continuará a secar ainda mais a terra”.

Os investigadores constataram que as temperaturas mais quentes estão a provocar catástrofes naturais cada vez mais graves em toda a Austrália.

Os cientistas registaram um aumento acentuado do número de incêndios extremos em todo o país desde a década de 1950.

Os incêndios florestais sem precedentes do “Verão Negro” de 2019-2020 mataram 33 pessoas e milhões de animais, destruíram vastas áreas de floresta e cobriram as principais cidades com um fumo espesso.