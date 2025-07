Eclodiram fortes confrontos entre facções drusas armadas e beduínos perto da entrada ocidental da cidade de Sweida, no sul da Síria.

Segundo a agência Anadolu, os combates intensificaram-se na sexta-feira, depois de os grupos armados drusos afiliados a Hikmat al-Hajri terem expulsado famílias beduínas das zonas próximas.

As tropas sírias retiraram-se de Sweida após o anúncio da trégua na quarta-feira, mas os confrontos voltaram a registar-se na quinta-feira entre as tribos beduínas e os grupos drusos.

Embora o governo sírio se tenha abstido de se envolver diretamente nos novos combates, as suas forças mantêm o controlo das principais estradas que conduzem à capital da província.

Israel também efectuou novos ataques na província de Sweida durante a noite, o que complicou a situação no terreno.

Israel tem usado a desculpa de intervir em nome da comunidade drusa para bombardear repetidamente a Síria desde a destituição do regime de Bashar al-Assad.

As principais figuras drusas na Síria têm rejeitado consistentemente as alegações israelitas, emitindo uma declaração conjunta condenando a intervenção estrangeira e reafirmando o seu compromisso com uma Síria unificada, rejeitando a divisão e o separatismo.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, que falou com o Primeiro-Ministro israelita, Benjamin Netanyahu, na quinta-feira, por telefone, apoiou a Türkiye e a Arábia Saudita na procura de uma melhor relação com a Síria sob o seu novo líder, Ahmed al-Sharaa.

