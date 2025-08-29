GUERRA EM GAZA
2 min de leitura
Reservistas israelitas alegadamente exaustos faltam ao serviço durante a ocupação de Gaza
A diminuição da comparência ameaça os planos militares de Netanyahu, com os soldados a citarem exaustão, tensão pessoal e desilusão.
Reservistas israelitas alegadamente exaustos faltam ao serviço durante a ocupação de Gaza
A diminuição da comparência ameaça os planos militares de Netanyahu, com os soldados a citarem exaustão, tensão pessoal e desilusão [Arquivo] / Reuters
29 de agosto de 2025

Os planos israelitas para ocupar a Cidade de Gaza enfrentam desafios crescentes à medida que mais soldados reservistas se recusam a comparecer-se ao serviço, citando exaustão e desilusão após quase dois anos de guerra, relatou The New York Times.

Em 8 de agosto, o Gabinete de Guerra de Israel aprovou um plano para ocupar a Cidade de Gaza que envolve forçar cerca de um milhão de palestinianos para sul, cercar a cidade e entrar nela após ataques sustentados.

O exército pretende mobilizar 60.000 reservistas adicionais e prolongar o serviço para mais 20.000.

Mas as autoridades não têm certeza de quantos irão realmente servir, pois a comparência tem diminuído constantemente.

Cerca de uma dúzia de oficiais e soldados descreveram unidades esgotadas, com pelo menos dois a relatarem que 40 a 50% dos colegas não estão a comparecer nos serviços.

Um soldado disse que a sua companhia de 100 homens diminuiu para 60, enquanto outro relatou que apenas metade da sua equipa respondeu às recentes chamadas.

O Tenente-General Eyal Zamir, chefe militar de Israel, alegadamente opôs-se à decisão do Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu de expandir a carnificina, em parte por preocupações sobre a prontidão dos reservistas, disse o jornal.

Recomendado

Inicialmente, a comparência de reservistas excedeu os 100% quando voluntários se apressaram a juntar-se.

Mas a carnificina prolongada tem tensionado famílias, carreiras e saúde mental.

Alguns reservistas começaram a recusar o serviço por motivos ideológicos, dizendo que a guerra perdeu a direção ou "já não é justa".

O Capitão da Reserva, Ron Feiner, recebeu uma pena de prisão de 25 dias por recusar destacamento, dizendo que o governo estava a prolongar o conflito "mesmo que isso signifique deixar os reféns para trás".

O ressentimento também cresceu sobre as isenções concedidas a estudantes ultra-ortodoxos do recrutamento, deixando os reservistas a sentirem que carregam um fardo injusto.

RelacionadoTRT Global - Fidan: Medidas de Israel para expulsar residentes de Gaza e anexar a Cisjordânia são inaceitáveis
Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us