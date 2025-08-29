Os planos israelitas para ocupar a Cidade de Gaza enfrentam desafios crescentes à medida que mais soldados reservistas se recusam a comparecer-se ao serviço, citando exaustão e desilusão após quase dois anos de guerra, relatou The New York Times.
Em 8 de agosto, o Gabinete de Guerra de Israel aprovou um plano para ocupar a Cidade de Gaza que envolve forçar cerca de um milhão de palestinianos para sul, cercar a cidade e entrar nela após ataques sustentados.
O exército pretende mobilizar 60.000 reservistas adicionais e prolongar o serviço para mais 20.000.
Mas as autoridades não têm certeza de quantos irão realmente servir, pois a comparência tem diminuído constantemente.
Cerca de uma dúzia de oficiais e soldados descreveram unidades esgotadas, com pelo menos dois a relatarem que 40 a 50% dos colegas não estão a comparecer nos serviços.
Um soldado disse que a sua companhia de 100 homens diminuiu para 60, enquanto outro relatou que apenas metade da sua equipa respondeu às recentes chamadas.
O Tenente-General Eyal Zamir, chefe militar de Israel, alegadamente opôs-se à decisão do Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu de expandir a carnificina, em parte por preocupações sobre a prontidão dos reservistas, disse o jornal.
Inicialmente, a comparência de reservistas excedeu os 100% quando voluntários se apressaram a juntar-se.
Mas a carnificina prolongada tem tensionado famílias, carreiras e saúde mental.
Alguns reservistas começaram a recusar o serviço por motivos ideológicos, dizendo que a guerra perdeu a direção ou "já não é justa".
O Capitão da Reserva, Ron Feiner, recebeu uma pena de prisão de 25 dias por recusar destacamento, dizendo que o governo estava a prolongar o conflito "mesmo que isso signifique deixar os reféns para trás".
O ressentimento também cresceu sobre as isenções concedidas a estudantes ultra-ortodoxos do recrutamento, deixando os reservistas a sentirem que carregam um fardo injusto.