Os planos israelitas para ocupar a Cidade de Gaza enfrentam desafios crescentes à medida que mais soldados reservistas se recusam a comparecer-se ao serviço, citando exaustão e desilusão após quase dois anos de guerra, relatou The New York Times.

Em 8 de agosto, o Gabinete de Guerra de Israel aprovou um plano para ocupar a Cidade de Gaza que envolve forçar cerca de um milhão de palestinianos para sul, cercar a cidade e entrar nela após ataques sustentados.

O exército pretende mobilizar 60.000 reservistas adicionais e prolongar o serviço para mais 20.000.

Mas as autoridades não têm certeza de quantos irão realmente servir, pois a comparência tem diminuído constantemente.

Cerca de uma dúzia de oficiais e soldados descreveram unidades esgotadas, com pelo menos dois a relatarem que 40 a 50% dos colegas não estão a comparecer nos serviços.

Um soldado disse que a sua companhia de 100 homens diminuiu para 60, enquanto outro relatou que apenas metade da sua equipa respondeu às recentes chamadas.

O Tenente-General Eyal Zamir, chefe militar de Israel, alegadamente opôs-se à decisão do Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu de expandir a carnificina, em parte por preocupações sobre a prontidão dos reservistas, disse o jornal.