Uma fonte política israelita familiarizada com as negociações sobre um cessar-fogo em Gaza disse num relatório no sábado que Telavive está, pela primeira vez, a conduzir negociações com o Hamas sobre a possibilidade de pôr fim à guerra.

"Esta negociação é diferente daquelas que trouxeram os acordos anteriores", disse a fonte, segundo o jornal Haaretz.

"Enquanto os acordos anteriores tratavam da libertação dos reféns... este acordo foca-se na questão de pôr fim à guerra. Portanto, tudo está interligado. Este é um acordo muito complexo", afirmou.

A fonte acrescentou que um acordo proposto inclui um cessar-fogo de 60 dias, no qual 10 reféns israelitas vivos seriam libertados, e negociações intensivas sobre o fim da guerra começariam.

Disse que as negociações "focam em questões de como a guerra terminará ou continuará, o que acontecerá em Gaza e como todos os reféns serão devolvidos. Dentro do quadro do acordo, há uma cláusula inteira que trata de questões a serem discutidas sobre o fim da guerra. Ambas as partes podem acrescentar tópicos, e eles serão discutidos dentro do cessar-fogo de 60 dias."

A fonte alegou que "a delegação israelita partiu para Doha com um âmbito amplo de ação e um mandato satisfatório. Há flexibilidade suficiente para chegar a um acordo, sem comprometer questões como as necessidades de segurança de Israel."

Cessar-fogo

Meios de comunicação israelitas, incluindo a emissora pública KAN, relataram na sexta-feira que Israel está a considerar enviar uma segunda delegação para Doha se a parte palestiniana concordar em discutir os detalhes do acordo, em meio à mediação do Catar, Egito e EUA.

As propostas incluem supostamente um cessar-fogo de 60 dias, no qual 10 reféns vivos e 18 corpos seriam libertados, com negociações finais sobre o fim da guerra a recomeçar a trégua.

Apesar de lacunas em questões como o mecanismo para entrega de ajuda e destacamento de tropas israelitas, fontes israelitas ainda veem o acordo como possível, segundo a emissora israelita.

O Presidente americano Donald Trump anunciou na noite de sexta-feira que 10 reféns em Gaza seriam libertados em breve.

Trump, cuja administração oferece apoio incondicional a Israel na sua guerra genocida em Gaza, não forneceu detalhes.

Durante os últimos 21 meses, múltiplas rondas de negociações indiretas foram realizadas entre Israel e o grupo de resistência palestiniano Hamas, para alcançar um cessar-fogo e realizar trocas de prisioneiros.

Retomar a guerra

Dois acordos parciais foram alcançados em novembro de 2023 e em janeiro. O Primeiro-Ministro israelita Benjamin Netanyahu, procurado pelo Tribunal Penal Internacional, evitou finalizar o último acordo e retomou a guerra a 18 de março.

O Hamas declarou repetidamente a sua disposição para libertar todos os reféns israelitas "num só lote" em troca do fim do genocídio e de uma retirada militar israelita completa de Gaza.

Rejeitando apelos internacionais para um cessar-fogo, o exército israelita prosseguiu uma invasão brutal de Gaza desde o final de 2023, matando quase 59.000 palestinianos, a maioria mulheres e crianças.

O bombardeamento implacável destruiu o enclave e levou à escassez de alimentos e à propagação de doenças.

Em novembro passado, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de captura para Netanyahu e o seu antigo Ministro da Defesa, Yoav Gallant, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um caso de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça pela sua guerra no enclave.