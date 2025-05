A beleza da Caxemira, situada no Himalaia externo, há muito tempo dá as graças às telas do cinema indiano. Sempre foi um local popular onde cineastas indianos filmavam cenas românticas.

Os muçulmanos caxemires eram mostrados levando vidas serenas, dedicados à agricultura, à criação de gado e às orações.

Em alguns desses filmes de Bollywood, um muçulmano da Caxemira frequentemente atuava como ajudante de um herói indiano que vinha das planícies secas e empoeiradas para encontrar o amor nas montanhas da Caxemira.

Mas, após 1989, quando uma revolta armada popular pela independência ou fusão com o vizinho Paquistão eclodiu, a representação da Caxemira em Bollywood migrou de habitantes dóceis para uma visão mais nacionalista e estatal.

De repente, a natureza pacífica do povo da Caxemira foi manchada como uma ameaça potencial à segurança da Índia. Os caxemires foram retratados como causadores de problemas ou terroristas. Ou foram simplesmente apresentados como vítimas de lavagem cerebral pelo Paquistão, sem autonomia própria.

Agora, um novo filme sobre a Caxemira — Saffron Kingdom — busca retirar essa narrativa das mãos do poderoso Bollywood.

"Bollywood tem usado a Caxemira como um pano de fundo bonito, mas nunca contou a história do nosso ponto de vista. Em vez disso, fomos mostrados como vilões", diz Arfat Sheikh, de 39 anos, cineasta da Caxemira e a mente por trás de Saffron Kingdom, à TRT World.

Sheikh diz que deseja desafiar a representação duradoura da Índia — especialmente de Bollywood — sobre os caxemires, abordando tanto a falta de representação autêntica quanto o apagamento da história da Caxemira.

Sheikh, que cresceu na Caxemira administrada pela Índia durante os anos 1990, afirma que o filme, previsto para lançamento no início de 2025, nasceu do seu desejo de recuperar a narrativa de seu povo, que tem sido frequentemente retratado negativamente pelo cinema indiano.

O trailer de 90 segundos de Saffron Kingdom já acumulou mais de 1,5 milhão de visualizações nas redes sociais desde sua estreia, há uma semana.

O jogo de palavras com "açafrão" (saffron) não é acidental.

Açafrão é tanto uma especiaria premium quanto a cor associada ao partido governista da Índia, o Bharatiya Janata Party (BJP), que, em 5 de agosto de 2019, revogou o status autônomo concedido à Caxemira pela constituição. Muitos caxemires afirmam que a decisão da Índia de anexar a Caxemira visa alterar sua demografia, mudar seu caráter muçulmano e, finalmente, acabar com as demandas por qualquer direito à autodeterminação.

Para o BJP, o açafrão simboliza sua conexão com o 'Hindutva', ou nacionalismo hindu.

Membros do partido, de trabalhadores locais a funcionários do governo, veem a Caxemira através da lente dessa ideologia, promovendo integração cultural e religiosa em toda a Índia.

A Caxemira, no entanto, tem uma história conturbada.

A região é dividida entre Índia e Paquistão, ambos reivindicando-a integralmente, mas controlando apenas partes. Os dois países travaram três guerras pelo território desde a partição da Índia britânica em 1947. A China também controla uma pequena parte da Caxemira, tornando-a a única tríplice fronteira nuclear do mundo.

Sheikh, o diretor do novo filme, destaca como, desde a década de 1990, os filmes de Bollywood retrataram os caxemires como terroristas, desumanizando ainda mais o povo da região.

Esse padrão, ele argumenta, persiste, reforçando estereótipos que lançam suspeitas sobre os caxemires. Ele aponta filmes recentes, cujos enredos frequentemente giram em torno do combate ao terrorismo, com caxemires retratados como os terroristas.

Preservando a memória coletiva da Caxemira

O BJP da Índia há muito sustenta que a revogação dos Artigos 370 e 35A, que garantiam autonomia limitada à Caxemira, era uma medida temporária que precisava ser revogada. Desde 5 de agosto de 2019, o governo indiano afirma que a segurança na Caxemira melhorou significativamente.

Mas críticos discordam.

Segundo um relatório do The Wire, mais de 40 jornalistas na Caxemira enfrentaram assédio nos dois anos seguintes à revogação do Artigo 370, com muitos sendo convocados, alvo de batidas ou submetidos a verificações de antecedentes.

Jornalistas premiados e aqueles que buscavam trabalhar no exterior foram impedidos de viajar, e muitos tiveram seus passaportes confiscados sem explicação.

A repressão do governo à mídia resultou em uma indústria de imprensa fortemente dependente da publicidade estatal, levando a um viés pró-governo na cobertura de notícias. Como resultado, a autocensura tornou-se generalizada, silenciando vozes críticas e deixando uma lacuna visível no cenário midiático da região.

Sheikh afirma que essa supressão dificultou a preservação da memória coletiva da Caxemira.

Seu filme busca contrariar isso, proporcionando uma representação humanizada dos caxemires e documentando eventos históricos sob sua perspectiva.

"Este filme é minha maneira de quebrar a hegemonia de Bollywood sobre nossa narrativa. É sobre desmascarar as mentiras que eles contam há anos", ele diz à TRT World.

Contudo, fazer o filme na Caxemira não era uma opção. "Eu não teria sequer obtido permissão para filmar. A arte é perseguida na Caxemira", afirma.

Diante desses desafios, Sheikh decidiu iniciar o projeto nos Estados Unidos, onde acreditava que poderia encontrar um público global para narrar a história da Caxemira. Sua jornada como cineasta começou muito antes, mas a ascensão do BJP de extrema-direita na Índia deixou claro para ele que criar um filme como esse na Caxemira seria impossível.

"A arte é pessoal. Você não pode criar sem ter uma conexão pessoal com o que está fazendo", diz ele, refletindo sobre sua infância durante um período de forte presença militar na Caxemira administrada pela Índia.

O cineasta relembra sua infância nos anos 1990, quando o exército indiano realizava operações regulares na região.

"Quando criança, eu não entendia completamente, mas o medo estava sempre presente", ele diz, descrevendo como soldados forçavam os homens a saírem de suas casas e os submetiam a tratamentos humilhantes.

Ele recorda memórias traumáticas de estar trancado em um quarto com sua família enquanto o exército interrogava e brutalizava seu tio. "Não é apenas sobre dor física — é sobre degradar a dignidade de alguém", diz, enfatizando as cicatrizes duradouras que essas experiências deixaram.

O conflito afetou profundamente sua família. Seu pai, um renomado músico caxemirense, foi assassinado enquanto viajava para o estado indiano de Punjab. "A morte dele foi noticiada nos jornais, mas cada jornal tinha sua própria versão dos fatos. Nem mesmo nos entregaram seu corpo", conta.

A falta de encerramento, somada à deturpação da mídia sobre a morte de seu pai, deixou uma marca duradoura em Sheikh. "Eu me sentia sem voz", afirma.

Foi só quando começou a trabalhar no setor de ONGs, viajando para áreas remotas da Caxemira, que ele percebeu a dimensão do sofrimento que outros haviam suportado. "O que aconteceu com meu pai não foi nada comparado ao que outros passaram. Pessoas viram seus pais sendo mortos na frente delas", diz.

Movido por um senso de dever em contar essas histórias, Sheikh voltou-se para o cinema documental, mas achou o setor de ONGs limitante. "Os documentários iam apenas para o YouTube e chegavam aos financiadores, mas não tinham o impacto que eu queria", explica.

'É hora de o mundo ouvir'

Essa percepção o levou ao cinema de ficção, onde sentiu que poderia recriar as histórias que precisavam ser contadas.

Em uma reviravolta do destino, Sheikh recebeu seu visto para os EUA no mesmo dia em que o governo indiano revogou o Artigo 370, retirando o status especial de Jammu e Caxemira.

"Eu lembro de estar na fila da embaixada dos EUA em Delhi, me perguntando o que Amit Shah iria anunciar", ele recorda.

Quando a notícia chegou, ele chorou dentro de um Uber ao sair da embaixada. O motorista achou que suas lágrimas eram porque seu visto havia sido negado.

A revogação do Artigo 370 tornou-se um ponto-chave da trama para o protagonista do seu filme, um caxemirense vivendo na América que começa a explorar o passado de sua família e as razões pelas quais eles deixaram a Caxemira.

O filme mergulha nos acontecimentos dos anos 1990, misturando uma narrativa da

com uma reflexão sobre a história da região.

"É uma forma de equilibrar a narrativa", diz ele, observando como o filme reflete sobre o passado enquanto dialoga com as lutas atuais dos caxemires.

"Ficamos sob seus pés por tempo demais", ele afirma, acrescentando que o filme é sua maneira de recuperar sua voz e contar a história dos caxemires que foram silenciados por décadas.

"Essa é a nossa história", diz Sheikh, "e está na hora do mundo ouvi-la."