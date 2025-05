Myanmar cumpriu um minuto de silêncio na terça-feira, em homenagem às vítimas de um sismo catastrófico que já causou a morte de mais de 2.000 pessoas, danificou estradas e destruiu edifícios, até em Bangkok.

Quatro dias após o sismo, que se registou perto do solo, com magnitude de 7,7, muitas pessoas em Myanmar ainda dormem ao ar livre, impossibilitadas de regressar às suas casas que foram destruídas, ou com medo de novos tremores secundários.

As sirenes soaram às 12h51min02s no horário local (06h21 GMT) — o exato momento em que o sismo se registou na sexta-feira — paralisando o país para lembrar os que foram perdidos.

Mandalay, a segunda maior cidade do país, com 1,7 milhão de habitantes, sofreu a maior destruição.

Do lado de fora do complexo de apartamentos Sky Villa, um dos locais mais atingidos da cidade, equipas de resgate pararam e alinharam-se com as mãos cruzadas atrás das costas para prestar a sua homenagem.

Representantes oficiais e trabalhadores ficaram atrás de um cordão, observando os parentes das vítimas, enquanto as sirenes soavam e uma bandeira de Myanmar a meia haste ondulava ao vento presa a uma tenda de resgate.

O momento de homenagem faz parte de uma semana de luto nacional declarada pela junta governante, com bandeiras a meia haste nos edifícios oficiais até 6 de abril "em solidariedade pela perda de vidas e danos".

A junta informou na segunda-feira que 2.056 pessoas foram confirmadas como mortas, havendo mais de 3.900 feridos e 270 desaparecidos. Pelo menos 20 pessoas morreram na vizinha Tailândia.

No entanto, espera-se que o número de mortos aumente significativamente à medida que os socorristas chegam a cidades e aldeias onde as comunicações foram cortadas pelo terramoto.

Mais de 1.000 socorristas estrangeiros chegaram ao país para ajudar, e os media estatais de Myanmar informaram que quase 650 pessoas foram resgatadas com vida de edifícios destruídos em todo o país.

Entre os mortos estão cerca de 500 muçulmanos, que faleceram enquanto realizavam as orações de sexta-feira em mesquitas, no momento do sismo, segundo o jornal estatal Global New Light of Myanmar.

Dormir ao relento

Centenas de moradores de Mandalay passaram a quarta-feira à noite a dormir ao relento, por terem as casas destruídas ou com medo que os tremores secundários causassem mais danos.

"Eu não me sinto seguro. Há edifícios de seis ou sete andares ao lado da minha casa inclinados, e eles podem desabar a qualquer momento", disse Soe Tint, um relojoeiro, à AFP após dormir ao relento.

Alguns têm tendas, mas muitos — incluindo bebés e crianças — estão a dormir em cima de cobertores no meio das ruas, ficando o mais longe possível dos edifícios danificados.

Pela cidade, complexos de apartamentos foram destruídos, um complexo religioso budista foi devastado, e hotéis foram reduzidos a ruínas retorcidas.

Num salão de exames, onde parte do prédio desabou sobre centenas de monges que faziam uma prova, as mochilas estavam empilhadas numa mesa do lado de fora.

Camiões dos bombeiros e gruas estavam estacionadas do lado de fora, e uma equipa de resgate indiana trabalhava nos escombros do prédio.

“O cheiro era muito forte“, disse um oficial indiano.

O odor de corpos em decomposição no calor era inconfundível em vários locais de desastre pela cidade.

Nos arredores de Mandalay, um crematório recebeu centenas de corpos para cremação, com muitos mais por vir à medida que as vítimas são retiradas dos escombros.

Esforços de ajuda internacional

Mesmo antes do sismo de sexta-feira, os 50 milhões de habitantes de Myanmar já enfrentavam dificuldades, com o país devastado por quatro anos de guerra civil iniciada quando o exército derrubou o governo em 2021.

A ONU afirma que pelo menos 3,5 milhões de pessoas deslocaram-se devido ao conflito, ainda antes do sismo, muitas delas em risco de fome.

A junta afirma estar a fazer o possível para responder ao desastre, mas houve vários relatos nos últimos dias, que mencionam ataques aéreos realizados pelos militares contra grupos armados que se opõem ao seu governo, mesmo enquanto o país enfrenta a devastação do sismo.

A enviada especial das Nações Unidas para Myanmar, Julie Bishop, pediu na segunda-feira que todas as partes cessem as hostilidades e se concentrem em proteger os civis e fornecer ajuda.

Em resposta ao sismo, o chefe da junta, Min Aung Hlaing, fez um apelo excepcionalmente raro à prestação de assistência estrangeira, rompendo com a prática habitual dos generais governantes, que rejeitavam ajuda do exterior após grandes desastres.

Os esforços de ajuda internacional desde o sismo incluíram um apelo de emergência da Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho para a recolha de 100 milhões de dólares para ajudar as vítimas.

A centenas de quilómetros de distância, as autoridades da cidade de Bangkok informaram que o número de mortos subiu para 20, a grande maioria morreu quando um arranha-céu de 30 andares em construção desabou.