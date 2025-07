O Ministro dos Negócios Estrangeiros da França, Jean-Noel Barrot, pediu a Israel que permita o acesso da imprensa estrangeira ao território palestiniano sitiado de Gaza, enquanto aumentam os alertas de fome após 21 meses de guerra.

"Peço que a imprensa livre e independente tenha acesso a Gaza para mostrar o que está a acontecer e testemunhar os factos", declarou Barrot em entrevista à rádio France Inter, diretamente do leste da Ucrânia.

Ele falou após a agência de notícias AFP alertar que as vidas dos jornalistas palestinianos freelancers com quem trabalha em Gaza estão em perigo.

Questionado se a França ajudaria os freelancers da AFP a deixar Gaza, Barrot afirmou que o país está "a tratar do assunto" e espera conseguir evacuar os freelancers que trabalham com jornalistas franceses "nas próximas semanas".

Na segunda-feira, um grupo de jornalistas chamado Société des Journalistes (Sociedade de Jornalistas) fez o alerta, pedindo "intervenção imediata" para ajudar os repórteres que trabalham em Gaza.

A SDJ citou o exemplo de um freelancer de 30 anos que vive com a sua família em Gaza e relatou no domingo que o seu irmão mais velho "morreu de fome".

"Perdemos jornalistas em conflitos, tivemos feridos e prisioneiros nas nossas fileiras, mas nenhum de nós se lembra de ter visto um colega morrer de fome", afirmou o grupo.

A direção da AFP respondeu em comunicado publicado no X e no Instagram, afirmando que partilha a angústia face à "situação desesperante" dos colegas em Gaza.

"Desde 7 de outubro, Israel proibiu o acesso à Faixa de Gaza a todos os jornalistas internacionais. Nesse contexto, o trabalho dos nossos freelancers palestinianos é crucial para informar o mundo", afirmou a agência.

"Mas as suas vidas estão em perigo, e por isso pedimos às autoridades israelitas que permitam a sua evacuação imediata com as suas famílias."

Barrot pediu um "cessar-fogo imediato" após Israel, na segunda-feira, expandir as operações militares para a cidade central de Deir el-Balah.

"Esta é uma ofensiva que agravará uma situação já catastrófica e causará novos deslocamentos forçados de populações, o que condenamos nos termos mais fortes", afirmou.