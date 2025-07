O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, assinalou no domingo o Dia da Paz e Liberdade na República Turca do Norte de Chipre (RTNC), celebrando o 51º aniversário da Operação de Paz do Chipre de 1974.

Erdogan está a visitar a RTNC para participar nos eventos que comemoram a operação militar que a Türkiye lançou em resposta a um golpe Cipriota grega que visava anexar a ilha à Grécia.

Felicitando "de todo o coração" o povo Turco-Cipriota, Erdogan disse no X: "No 51º aniversário da Operação de Paz do Chipre, recordo com respeito os nossos mártires que deram as suas vidas pela luta de existência do povo Turco-Cipriota, e ofereço a minha gratidão aos nossos heróis veteranos".

Problema de décadas

O Chipre está mergulhado numa disputa de décadas entre Cipriotas Gregos e Turco-Cipriotas, apesar de uma série de esforços diplomáticos da ONU para alcançar um acordo abrangente.

Ataques étnicos que começaram no início dos anos 1960 forçaram os Turco-Cipriotas a retirar-se para enclaves para a sua segurança.

Em 1974, um golpe Cipriota Grega que visava a anexação da ilha pela Grécia levou à intervenção militar da Türkiyecomo potência garante para proteger os Turco-Cipriotas da perseguição e violência. Como resultado, a RTNC foi fundada em 1983.

Nos últimos anos, tem-se assistido a um processo de paz intermitente, incluindo uma iniciativa falhada em 2017 na Suíça, sob os auspícios dos países garantes, a Türkiye, a Grécia e o Reino Unido.

A Administração Cipriota Grega entrou na UE em 2004, o mesmo ano em que os Cipriotas gregos bloquearam unilateralmente um plano da ONU para acabar com a disputa de longa data.