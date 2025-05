A Direção das Comunicações da Türkiye lançou uma ambiciosa série de painéis internacionais em 20 países, para promover o diálogo sobre a reforma da governança global.

A iniciativa, com o tema "Um Mundo Mais Justo é Possível", faz parte do programa Stratcom Public Forum do país.

Após sessões recentes na Áustria, Suíça, Hungria, Países Baixos e Alemanha, os painéis continuaram em Roma na terça-feira, com fóruns futuros planeados em importantes capitais europeias.

"A declaração do Presidente Erdogan de que 'O Mundo é maior do que Cinco' representa um poderoso apelo para reconstruir o sistema internacional com base na justiça", disse Fahrettin Altun, chefe da Direção das Comunicações da Türkiye, num vídeo.

Os "cinco" referem-se aos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU - EUA, Reino Unido, França, Rússia e China.

A iniciativa reflete os crescentes esforços da Türkiye para influenciar o discurso diplomático global, particularmente no que diz respeito à reforma da ONU. Sob a liderança do Presidente Erdogan, a Türkiye tem defendido consistentemente a reestruturação das instituições internacionais para torná-las mais inclusivas.

O que vem a seguir?

A série de painéis continuará ao longo de fevereiro, com sessões programadas no Reino Unido, Polónia, Bélgica e França.

Altun enfatizou que os fóruns têm como objetivo facilitar o diálogo entre governos, organizações da sociedade civil, meios de comunicação e think tanks.

"Não estamos apenas a destacar problemas, mas a focar-nos em soluções", disse ele, acrescentando que a Türkiye "mantém uma forte crença na possibilidade de um mundo mais justo por meio de esforços internacionais coletivos".

A iniciativa surge num momento em que as instituições multilaterais enfrentam um crescente escrutínio sobre a sua eficácia em lidar com os desafios globais.