A Türkiye e a Líbia assinaram na quinta-feira um acordo centrado na cooperação nos sectores mineiro, energético e das infra-estruturas.

O Conselho das Relações Económicas Externas da Türkiye (DEIK), o Conselho Empresarial Türkiye-Líbia, a Corporação Nacional de Mineração da Líbia, a Autoridade Geral da Líbia para Exposições e Conferências e a Emaar Libya Holding Company assinaram o memorando de entendimento, que visa também aumentar o volume do comércio bilateral nas três áreas.

O acordo foi assinado por Murtaza Karanfil, Presidente do Conselho Empresarial Türkiye-Libya da DEIK, e por Fouad Al-Awwam, Diretor Executivo da Emaar Libya Holding Company.

No seu discurso, Karanfil afirmou que as relações entre a Türkiye e a Líbia têm uma longa história.

Salientando que o acordo foi assinado com a Emaar Holding, que tem 30 empresas sob a sua égide e opera em diversas áreas, principalmente na indústria, afirmou que se trata de uma empresa que realizou muitos investimentos e abriu áreas de negócio, especialmente nas regiões leste e sul da Líbia.

“Como empresários turcos, embora tenhamos trabalhado com toda a Líbia, a cooperação que estabeleceremos com a Emaar Holding para desenvolver relações com a parte oriental do país proporcionar-nos-á uma vantagem significativa”.

Aumento do volume de comércio

Em declarações à Anadolu, Karanfil afirmou que as exportações da Türkiye para a Líbia tinham caído para 2,5 mil milhões de dólares devido à instabilidade no país do Norte de África após 2014, mantendo-se a este nível nos últimos 10 anos, e que o volume total de comércio ronda actualmente os 4 mil milhões de dólares.

Afirmou que o acordo visa desenvolver a cooperação com o leste da Líbia, acrescentando que “queremos aumentar ainda mais o volume de comércio”.

Chamando a atenção para os ricos depósitos minerais descobertos no sul da Líbia nos últimos anos, Karanfil afirmou: “Pedimos-lhes que nos fornecessem mapas das minas, especialmente as do sul, e nos informassem sobre as áreas onde gostariam de dar prioridade ao investimento e à cooperação.”

“Em troca, pretendemos levar a mineração turca para o leste da Líbia, organizando reuniões B2B com as nossas empresas, se necessário.”

Mais empresas no sector da energia

Salientando que o sul da Líbia possui reservas minerais significativas que atraem a atenção de muitos países, Karanfil disse: “Actualmente, existem apenas seis empresas turcas registadas no Libya Mining Group”.

“Queremos aumentar este número e trabalhar com a Líbia, especialmente no domínio da energia.”

“A Líbia é tanto a porta de entrada para África como a porta de entrada de África para o mundo.”, acrescentou.

Al-Awwam também disse que a Türkiye é um país muito forte em termos de economia e energia.

“Como Emaar Holding, assinaremos acordos com a Türkiye nestes sectores”, observou.

“Ao mesmo tempo, continuamos a envidar esforços para trazer o mercado turco para a Líbia, estabelecer um mercado sustentável para os produtos turcos e facilitar a sua distribuição.”