Oleksandr Usyk nocauteou Daniel Dubois no quinto assalto e tornou-se campeão mundial dos pesos pesados indiscutível pela segunda vez.

O canhoto invicto manteve no sábado os seus cinturões da WBA, WBC e WBO e reconquistou o cinturão da IBF que renunciou há pouco mais de um ano.

O ucraniano derrubou Dubois com um pesado direto de esquerda a meio do quinto assalto para terminar o combate num Estádio de Wembley.

Esta marca a segunda vez que venceu Dubois, de 27 anos, quase 11 anos mais novo, após uma vitória por paragem no nono assalto em Cracóvia, na Polónia, em 2023.

Usyk disse numa conferência de imprensa pós-combate que, embora estivesse ansioso por um descanso prolongado e não tivesse a certeza do seu próximo adversário, ainda queria continuar a sua brilhante carreira.

"Preparo-me durante três meses e meio, não vejo a minha família, a minha mulher", disse. "Todos os dias vivo com a minha equipa, com 14 rapazes, numa casa, todos os dias apenas com uma cara."

"Agora quero voltar para casa, agora quero fazer uma escolha, o que fazer a seguir, vou continuar no boxe, vou continuar a treinar."