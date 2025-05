No âmbito do projecto anunciado sob o nome “Louvre New Renaissance”, será construída uma sala especial para a obra-prima de Leonardo da Vinci, “Mona Lisa”. Além disso, as taxas de entrada serão aumentadas para os visitantes provenientes fora da União Europeia (UE).

Área especial para a “Mona Lisa”

A caraterística mais marcante do projecto é a construção de uma sala especial para a mundialmente famosa obra de Leonardo da Vinci, “Mona Lisa”. Esta disposição, que tem por objectivo reduzir a sobrelotação do museu, permitirá aos visitantes aceder ao quadro de uma forma mais confortável e organizada.

Nova entrada e modernização

No âmbito da renovação, será construída uma nova entrada nas margens do Sena, cuja abertura está prevista para 2031. Esta entrada permitirá ao museu servir melhor o número crescente de visitantes. As actuais instalações do museu serão também modernizadas e tornadas mais confortáveis.

Financiamento e orçamento

Prevê-se que o projecto custe cerca de 800 milhões de euros. Este custo será coberto pela venda de bilhetes, patrocínios e receitas da sucursal do Louvre em Abu Dhabi. Os responsáveis afirmam que cerca de metade das despesas serão afectadas à construção da nova entrada.

Aumento dos preços dos bilhetes

No âmbito do processo de modernização, as taxas de entrada para os turistas provenientes fora da União Europeia (UE) serão aumentadas. Este aumento destina-se a cobrir as despesas de manutenção e de funcionamento do museu.

Problemas estruturais e procura de soluções

O Museu do Louvre enfrenta problemas estruturais, como fugas de água e mudanças de temperatura, devido à sua estrutura antiga. O projecto de renovação irá resolver estes problemas e proporcionar um ambiente mais seguro para as obras de arte de valor inestimável do museu. Substituirá também a antiga entrada em pirâmide por uma entrada mais moderna e funcional e melhorará as instalações sanitárias e de restauração inadequadas.

Números de visitantes

O Museu do Louvre recebeu 8,7 milhões de visitantes em 2023. As infra-estruturas existentes foram concebidas para uma capacidade anual de 4 milhões de visitantes. Por conseguinte, o projecto de renovação visa criar um ambiente adequado ao número crescente de visitantes.

Este grande projecto de renovação do Museu do Louvre é visto como um marco importante para o futuro do museu. Quando o projecto estiver concluído, espera-se que o museu tenha um melhor ambiente tanto para os visitantes como para as obras de arte.