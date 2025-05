O Presidente do Tribunal Penal Internacional (TPI) afirmou que ameaças como as sanções dos EUA e os mandados de detenção russos contra funcionários do tribunal “põem seriamente em risco a própria existência” da instituição.

Num discurso na conferência anual em que participaram 124 membros do tribunal, a juíza presidente Tomoko Akane não apontou diretamente para a Rússia ou os Estados Unidos, mas caracterizou-os como membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

O Procurador do TPI, Karim Khan, afirmou no seu discurso de abertura da conferência que “esta reunião surge num momento crítico”.

“Enfrentamos desafios sem precedentes. Penso que a sociedade civil, as vítimas, os sobreviventes e a humanidade em geral têm expectativas sem precedentes”.

A Rússia emitiu um mandado de captura para o Procurador-Geral do TPI, Karim Khan, dois meses depois de o Tribunal de Haia ter emitido um mandado de captura para o Presidente russo, Vladimir Putin.

Em junho, a Câmara dos Representantes dos EUA aprovou uma proposta de lei para impor sanções judiciais em resposta ao pedido do Procurador-Geral Khan de um mandado de captura contra o Primeiro-Ministro israelita Benjamin Netanyahu e o antigo Ministro da Defesa Yoav Gallant.

'Sanções severas'

“O Tribunal tem sido alvo de ataques com o objetivo de pôr em causa a sua legitimidade, a sua capacidade de administrar a justiça e a sua capacidade de realizar o direito internacional e os direitos fundamentais; medidas coercivas, ameaças, pressões e actos de sabotagem”, disse Akane, acrescentando que foram emitidos mais mandados de captura contra funcionários do tribunal.

O TPI está também a serameaçado com sanções económicas severas por parte de outro membro permanente do Conselho de Segurança, “como se fosse uma organização terrorista. Tais medidas não só iriam rapidamente pôr em conta as operações do Tribunal em todas as situações e casos, como também comprometeria seriamente a sua própria existência”, afirmou.

Embora os Estados Unidos não sejam membros do Tribunal, enquanto principal potência militar e económica do mundo, podem enfraquecer o TPI através de meios diplomáticos e políticos e de sanções financeiras contra o seu pessoal.

O Tribunal rejeita firmemente qualquer tentativa de influenciar a sua independência e imparcialidade. “Rejeitamos resolutamente qualquer tentativa de politizar a nossa função. Actuámos exclusivamente em conformidade com a lei em todos os casos e fá-lo-emos sempre”, declarou o Tribunal. O Tribunal foi criado em 2002 para julgar os crimes de guerra, os crimes contra a humanidade, o genocídio e os crimes de agressão quando os próprios países membros não queiram ou não possam julgar esses crimes. O Tribunal pode julgar crimes cometidos por nacionais dos países membros ou por outros atores no território dos países mebros. O orçamento do Tribunal para 2024 foi de aproximadamente 197 milhões de dólares.