A Türkiye condenou a agressão militar de Israel contra a Síria, alertando que obstrui diretamente o caminho do país para a estabilidade e reconstrução após mais de uma década de conflito.

"Após 14 anos de sofrimento, o povo sírio tem agora uma oportunidade para a paz e estabilidade", disse o enviado da Türkiye a ONU, Ahmet Yildiz, ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, na quinta-feira.

"Apesar de muitos desafios, deram passos rápidos em direção a este objetivo. Alcançaram progressos notáveis em sete meses", disse, enfatizando que a liderança da Síria está comprometida com uma transição política inclusiva e reconciliação nacional através de um amplo envolvimento com vários sectores da sociedade.

Yildiz sublinhou que a Türkiye tem apoiado consistentemente a recuperação e o processo de paz da Síria, e notou um crescente consenso internacional a favor destes esforços.

No entanto, alertou que os "ataques implacáveis" de Israel desde 8 de dezembro visam perturbar esta dinâmica.

"A agressão contínua de Israel prejudica diretamente os esforços de reconstrução da Síria com base na coesão social", disse Yildiz, acrescentando que as "intervenções e declarações provocativas" israelitas ameaçam a soberania e integridade territorial do país.

"Estes ataques que visam o Palácio Presidencial da Síria e o Ministério da Defesa demonstraram claramente que Israel não tem interesse na paz e estabilidade da Síria ou da região", acrescentou Yildiz.

Instando todos os Estados-membros a rejeitar a agressão israelita, alertou que os "ataques" de Israel "desestabilizam a região e aumentam as baixas civis e o deslocamento".

"É também preocupante que a escala e âmbito geográfico destes ataques tenham superado aqueles anteriormente dirigidos ao regime caído", disse.

Sublinhou a necessidade de respeitar a soberania da Síria e defender o Acordo de Desvinculação de Forças de 1974, concluindo que "é dever da comunidade internacional demonstrar que os sírios não percorrerão este caminho sozinhos".

Relacionado TRT Global - Irão afirma que ataques israelitas representam uma ameaça “sem precedentes” à paz global

Confrontos em Sueida, ataques israelitas

Em 13 de julho, pequenos confrontos eclodiram entre tribos árabes beduínas e grupos armados drusos na província de Sueida.

Dezenas de soldados foram mortos em ataques de grupos drusos contra forças de segurança destacadas para a área.

Após os confrontos se intensificarem, foi alcançado um cessar-fogo entre as partes.

O cessar-fogo foi quebrado pouco depois, e o exército israelita realizou ataques visando as forças de segurança sírias.

No final de quinta-feira, Israel atacou os arredores de Sueida.

Relatórios locais afirmaram que a aldeia de Walga, no interior de Sueida, foi especificamente visada e que houve mortes e ferimentos entre residentes beduínos locais.

Em 16 de julho, a força aérea israelita atacou o complexo presidencial sírio, o Quartel-General do Estado-Maior e o Ministério da Defesa na capital, Damasco.

No mesmo dia, um cessar-fogo foi restabelecido entre o governo e grupos locais em Sueida, enquanto aviões de guerra israelitas realizaram ataques em Damasco e Daraa.

Desde que as forças de segurança se retiraram de Sueida, estima-se que centenas tenham sido mortos nos combates e ataques israelitas.

Na manhã de quinta-feira, a Türkiye e dez países árabes reafirmaram o seu apoio à unidade, soberania e integridade territorial da Síria, e condenaram os repetidos ataques israelitas ao seu território.

Numa declaração conjunta emitida pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros saudita, os Ministros dos Negócios Estrangeiros da Türkiye, Jordânia, EAU, Bahrein, Arábia Saudita, Iraque, Omã, Catar, Kuwait, Líbano e Egipto expressaram oposição a toda a interferência estrangeira nos assuntos internos da Síria.

Os ministros saudaram o recente cessar-fogo em Sueida e apelaram à sua plena implementação, descrevendo o acordo como vital para preservar a unidade da Síria, proteger civis e restaurar o Estado de direito.