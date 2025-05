Um violino fabricado em 1714 pelo lendário artesão Antonio Stradivari foi vendido por 11,3 milhões de dólares num leilão em Nova Iorque, na sexta-feira, ficando aquém das estimativas que fariam dele o instrumento mais caro alguma vez vendido.

A casa de leilões Sotheby’s estimou anteriormente que o violino “Joachim-Ma Stradivarius” poderia ser vendido por valores entre US$ 12 milhões e US$ 18 milhões, com o limite superior potencialmente a superar o recorde de US$ 15,9 milhões pagos por outro violino Stradivari num leilão realizado há mais de uma década.

O “Joachim-Ma Stradivarius” é considerado uma das melhores obras de Stradivari, construído durante o seu “Período de Ouro”, no auge de sua habilidade artesanal e mestria acústica, segundo a casa de leilões.

Adicionando ainda mais fascínio, acredita-se que o violino tenha influenciado o lendário compositor Johannes Brahms quando ele escreveu o famoso “Concerto para Violino em Ré Maior” e foi, de fato, tocado durante a estreia do concerto em 1879.

“Este violino extraordinário representa o auge da habilidade artesanal e da história da música clássica, com o seu som incomparável e uma proveniência repleta de histórias que cativam colecionadores e músicos”, afirmou Mari-Claudia Jimenez, Presidente da Sotheby’s.

“O Joachim-Ma Stradivarius atraiu atenção global, alcançando um dos preços mais altos já registados para um instrumento musical — um reconhecimento de sua raridade e importância histórica.”

Marco para a música e a educação

Os lances na Sotheby’s começaram em US$ 8 milhões e, em questão de segundos, subiram para US$ 10 milhões, enquanto a leiloeira Phyllis Kao olhava para a sala em busca de alguém disposto a oferecer US$ 10,5 milhões.

“Estou a vender? Por 10 milhões de dólares”, disse ela, olhando para os potenciais licitantes.

A sala estava silenciosa.

“Última oportunidade, a 10 milhões de dólares”, disse ela. “Posso vender, e vou vender, a 10 milhões de dólares, a não ser que continuem.”

“Vendido. US$ 10 milhões”, declarou ela, batendo o martelo.

O preço final inclui as taxas da casa de leilões.

O nome do instrumento vem de dois dos seus famosos proprietários virtuosos do violino, Joseph Joachim, da Hungria, e Si-Hon Ma, da China. O espólio de Ma doou o violino ao Conservatório de Música da Nova Inglaterra, em Boston, após sua morte.

O conservatório usará os recursos para financiar bolsas de estudo para estudantes.

“A venda é transformadora para os futuros estudantes, e os recursos estabelecerão a maior bolsa de estudos nomeada do Conservatório de Música da Nova Inglaterra”, disse Andrea Kalyn, Presidente do conservatório.

“Foi uma honra ter o Joachim-Ma Stradivari no campus e estamos ansiosos por ver o seu legado continuar nos palcos mundiais.”