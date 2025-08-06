CULTURA
1 min de leitura
A Fé debaixo de Fogo
O discurso de ódio, as leis discriminatórias e os ataques contra os muçulmanos estão a aumentar em França. As ideias de extrema-direita estão a espalhar-se rapidamente por toda a Europa, em parte devido à guerra de Israel em Gaza.
Features_Portugues_Faith / TRT Global
há 19 horas

Um olhar sobre a crescente islamofobia em França, desde as heranças coloniais às leis actuais e à retórica de extrema-direita. Este episódio explora o que acontece quando o secularismo se torna um instrumento de exclusão.

recommended
Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us