O discurso de ódio, as leis discriminatórias e os ataques contra os muçulmanos estão a aumentar em França. As ideias de extrema-direita estão a espalhar-se rapidamente por toda a Europa, em parte devido à guerra de Israel em Gaza.
Features_Portugues_Faith / TRT Global
há 19 horas
Um olhar sobre a crescente islamofobia em França, desde as heranças coloniais às leis actuais e à retórica de extrema-direita. Este episódio explora o que acontece quando o secularismo se torna um instrumento de exclusão.