O Secretário de Comércio dos EUA afirmou que o Presidente Donald Trump poderá reduzir as elevadas tarifas impostas sobre o Canadá e o México esta semana, enquanto mantém a pressão sobre a China. A declaração foi feita poucas horas após o Primeiro-ministro do Canadá criticar a "guerra comercial tola" dos Estados Unidos.

"Acho que ele vai encontrar uma solução com estes países", disse Howard Lutnick à Fox Business na terça-feira, acrescentando que o anúncio provavelmente será feito na quarta-feira.

“É provável que o resultado esteja algures no meio, com o Presidente a avançar com os canadianos e os mexicanos, mas sem ceder completamente", afirmou Lutnick.

Lutnick também mencionou que tanto os mexicanos quanto os canadianos estiveram em contacto com ele durante todo o dia, "a tentar mostrar que podem melhorar".

"E o presidente está a ouvi-los porque, como sabem, ele é muito, muito justo e razoável", acrescentou.

Tarifas adicionais

As declarações de Lutnick surgem após Trump ameaçar o Canadá com tarifas adicionais na terça-feira, em resposta à decisão de Ottawa de impor taxas sobre os produtos americanos.

"Por favor, explique ao Governador Trudeau, do Canadá, que quando ele impõe uma tarifa retaliatória aos EUA, a nossa tarifa recíproca aumentará imediatamente na mesma proporção", escreveu Trump na plataforma Truth Social.

Trump anunciou anteriormente — e depois suspendeu — tarifas gerais de 25% sobre importações de parceiros comerciais importantes, como o Canadá e o México, em fevereiro, acusando-os de não conter a imigração ilegal e o tráfico de drogas.

No entanto, ele decidiu seguir em frente com as tarifas na terça-feira, citando a falta de progresso em ambas as questões.