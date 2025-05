Últimos ataques israelitas matam pelo menos 12 palestinianos em Gaza

Agência anticorrupção da Coreia do Sul pede à polícia que execute mandado de prisão de Yoon

A tempestade de inverno não atrasará o processo de certificação eleitoral de Trump, diz Johnson

Trudeau anunciará renúncia já na segunda-feira

Musk recua no apoio ao líder do partido anti-imigração do Reino Unido