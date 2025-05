O Gabinete dos Direitos Humanos da ONU considerou positivo o possível retomar das negociações diretas entre a Rússia e a Ucrânia, em Istambul, no final desta semana, sublinhando a necessidade de um diálogo genuíno para pôr fim ao conflito em curso.

“O Alto-Comissário (Volker Turk) tem considerado a importância do diálogo genuíno como um elemento indispensável para resolver de forma duradoura as situações de conflito armado”, afirmou o porta-voz Seif Magango.

“Relativamente à Ucrânia, também nos congratulamos os esforços significativos que procuram um cessar-fogo imediato e incondicional, como um primeiro passo para alcançar uma paz justa, sustentável e abrangente, baseada no respeito pelo direito internacional”, acrescentou Magango.

Esta quinta-feira poderá marcar um momento crucial nos esforços para travar o conflito, com os líderes da Rússia e da Ucrânia a encontrarem-se frente a frente em Istambul. Se for confirmado, será a fase mais avançada das negociações desde março de 2022, altura em que a Türkiye reuniu as duas partes pela primeira vez.

Revitalizar o caminho para o diálogo

A iniciativa foi proposta pelo Presidente russo Vladimir Putin durante uma conferência de imprensa no domingo, onde rejeitou as exigências da Ucrânia e de várias nações europeias para um cessar-fogo incondicional de 30 dias.

O Presidente turco Recep Tayyip Erdogan confirmou posteriormente a disponibilidade de Ancara para acolher as negociações durante uma chamada telefónica com Putin no mesmo dia.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, também interveio, exigindo o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a aceitar "imediatamente" a oferta de negociações diretas.

Zelensky respondeu confirmando a sua presença nas negociações de quinta-feira na Türkiye e expressou a esperança de que Putin também estivesse presente em pessoa.

Embora a Rússia ainda não tenha confirmado a participação de Putin, Trump - atualmente em visita para a Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos - disse que consideraria mesmo viajar para Istambul se a reunião avançasse.

A metrópole turca acolheu anteriormente uma série de negociações em março de 2022 – logo após o início do conflito – com o objetivo de encontrar uma solução comum para pôr fim ao conflito armado, mas não conseguiu chegar a um acordo para a guerra, que está agora no seu quarto ano.