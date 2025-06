Os activistas internacionais que tentam levar ajuda a Gaza por via marítima condenaram o que descreveram como ameaças israelitas e uma “intenção declarada de atacar” a sua embarcação, que atravessa atualmente o Mediterrâneo.

As forças armadas israelitas disseram na terça-feira que estavam preparadas para “proteger” o espaço marítimo do país, depois de o veleiro Madleen, operado pela Coligação Flotilha da Liberdade, ter partido da Sicília no domingo. A embarcação transporta cerca de uma dúzia de pessoas.

“A marinha opera dia e noite para proteger o espaço marítimo de Israel e as fronteiras no mar”, disse o porta-voz do exército, Brigadeiro General Effie Defrin. Questionado sobre o Madleen, acrescentou: “Também para este caso estamos preparados. Adquirimos experiência nos últimos anos e actuaremos em conformidade”.

Relacionado TRT Global - Israel planeia bloquear barco que pretende quebrar o cerco a Gaza

Em comunicado, a Coligação Flotilha da Liberdade condenou “veementemente a intenção declarada de Israel de atacar o Madleen”, considerando o aviso uma “ameaça”.

“Madleen transporta ajuda humanitária e activistas internacionais dos direitos humanos, desafiando diretamente o bloqueio ilegal de Israel, que dura há décadas, e o genocídio em curso em Gaza”, afirmou a coligação.

Israel tem enfrentado críticas internacionais crescentes sobre a terrível situação humanitária em Gaza, tendo as Nações Unidas advertido em maio que toda a população está em risco de fome.

A Coligação Flotilha da Liberdade, lançada em 2010, é um movimento internacional que apoia os palestinianos através de uma combinação de ajuda humanitária e protesto político contra o bloqueio de Israel.

O Madleen é um pequeno veleiro que transporta sumo de fruta, leite, arroz, alimentos enlatados e barras de proteínas.

No início de maio, outro navio da Flotilha da Liberdade, o Conscience, foi atacado em águas internacionais ao largo de Malta, a caminho de Gaza. Os activistas disseram suspeitar que o responsável foi um ataque de um drone israelita.

A coligação afirmou ainda que, na terça-feira à noite, ao largo da costa da ilha grega de Creta, o Madleen “foi abordado e rodeado por um drone, seguido, várias horas depois, por dois drones adicionais”. Mais tarde, foi informado que os drones eram provavelmente operados pela guarda costeira grega, pela agência de fronteiras da UE Frontex, ou por ambas.

Apesar de Israel ter recentemente levantado o seu bloqueio de mais de dois meses a Gaza, as agências de ajuda humanitária sublinharam a necessidade de uma entrada mais rápida e mais alargada de fornecimentos humanitários.