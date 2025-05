Os campos de flores da aldeia de Gundu, no Nepal, brilham a amarelo, laranja e roxo quando as mulheres colhem as flores, um sector florescente que muda a vida da aldeia ao fornecer grinaldas para os festivais hindus.

Situada na orla do vale de Katmandu, Gundu é famosa por fornecer flores de amaranto e calêndula de cores vivas, com uma procura crescente para as celebrações Tihar desta semana, também conhecidas como Diwali, o festival hindu das luzes.

Ao amanhecer, as mulheres da aldeia reúnem-se nos campos para colher as flores que, no final do dia, serão tecidas em grinaldas para adornar as casas e os templos.

As mulheres de Gundu transformaram esta flor sazonal num sector próspero, apesar do processo laborioso de a colher e tecer em grinaldas.

“Isto proporcionou mais empregos às mulheres da nossa aldeia”, disse a agricultora de flores Saraswoti Bista, 56 anos.

“Não temos de sair de casa e, ao tecer grinaldas, ganhamos um bom rendimento”, acrescentou.

Florescer

O Nepal, uma nação maioritariamente hindu dos Himalaias, tem um PIB per capita de 1.324 dólares, segundo o Banco Mundial.

O comércio florescente transformou Gundu num modelo de produção de flores, com quase 500 famílias a fornecerem mais de um milhão de grinaldas todos os anos, gerando mais de 133.000 dólares, de acordo com a autoridade local da aldeia.

No auge do festival, as grinaldas espalham-se pelos telhados e varandas, enchendo a aldeia de púrpura vibrante, vermelho e laranja, um centro floral no Nepal.

O dramático amaranto globo de cor púrpura profunda, conhecido no Nepal como “makhmali”, é especialmente procurado durante o festival de cinco dias de Tihar.

As flores secas podem durar meses - ou mesmo anos - se forem bem cuidadas.

As grinaldas são dadas pelas irmãs aos seus irmãos no quinto dia de Tihar, como uma oferta simbólica para lhes desejar uma vida longa.

Segundo a Associação de Floricultura do Nepal, o Nepal produziu cerca de 2,5 milhões de grinaldas de amaranto em 2024, o que representa um aumento de 10% em relação ao ano passado.

“Também fornece para diferentes países”, disse o representante da associação de floricultura, Dilip Bade.

O país deverá exportar 200.000 grinaldas, avaliadas em 1,4 milhões de dólares, para os Estados Unidos, Austrália, Coreia do Sul, Japão e Europa, segundo a associação de floricultores.

Mas, embora a indústria das flores esteja a florescer, as fortes inundações agravadas pelas alterações climáticas atingiram duramente o sector da floricultura, resultando em perdas estimadas em mais de 1,1 milhões de dólares.