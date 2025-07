O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Türkiye condenou os recentes ataques aéreos israelitas contra o centro de Damasco, classificando-os como uma tentativa deliberada de minar os esforços da Síria em prol da paz, estabilidade e segurança.

“O mais recente ataque de Israel ao centro de Damasco — após suas intervenções militares anteriores no sul da Síria — constitui um acto de sabotagem contra as tentativas da Síria de restaurar a paz e a ordem”, afirmou o ministério em comunicado no domingo.

Ancara alertou que tais acções ameaçam comprometer uma rara oportunidade para o país devastado pela guerra avançar em direção à normalização.

“O povo sírio enfrenta hoje uma oportunidade histórica de viver em paz e reintegrar-se na comunidade internacional”, acrescentou o comunicado.

A Türkiye apelou a todas as partes interessadas que apoiam uma resolução política na Síria para que contribuam de forma construtiva para os esforços do governo no sentido de estabelecer a calma.

Ataques israelitas à Síria

Várias pessoas ficaram feridas depois de Israel ter retomado os ataques aéreos contra a capital síria, Damasco, depois de um ataque anterior contra o Complexo do Estado-Maior do Exército sírio na cidade ter ferido pelo menos duas pessoas, segundo a agência de notícias estatal SANA.

Também foi relatado um ataque israelita perto do complexo presidencial.

Israel renovou os seus ataques aéreos em Sweida, no sul da Síria, na quarta-feira, na mais recente violação da soberania do país.

Os ataques ocorreram quando o exército sírio destacou forças na província para restaurar a segurança e proteger os civis e suas propriedades, após confrontos entre grupos armados drusos e beduínos que deixaram pelo menos 30 mortos.