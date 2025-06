ligada a uma tendência polémica acusada de glorificar a magreza extrema e de promover conteúdos prejudiciais à perda de peso.

A decisão de quarta-feira surge no meio de uma preocupação crescente em toda a Europa sobre a influência da plataforma nos jovens utilizadores e o seu papel na promoção de problemas relacionados com a imagem corporal.

Numa publicação no X, no domingo, a Ministra francesa dos Assuntos Digitais, Clara Chappaz, classificou a medida como “uma primeira vitória colectiva” e reiterou o seu empenho em proibir o acesso às redes sociais a menores de 15 anos.

Antes de ser removida, a hashtag tinha sido utilizada em mais de meio milhão de mensagens, muitas das quais glorificavam a magreza extrema e incluíam mensagens de culpa como “não és feia, és apenas gorda”.

Grande parte do conteúdo tem como alvo mulheres jovens e perpetua padrões de beleza prejudiciais para um público global.

A hashtag redirecciona agora os utilizadores para recursos de bem-estar; no entanto, os conteúdos nocivos continuam a circular sob variações alternativas, levantando questões sobre a eficácia de tais medidas.

‘Ciclo vicioso’

De acordo com a agência francesa Euronews, a Comissão Europeia, que iniciou uma investigação formal ao TikTok em fevereiro de 2024 ao abrigo da Lei dos Serviços Digitais (DSA), manteve-se visivelmente ausente deste último desenvolvimento.

A sua falta de envolvimento suscitou questões sobre a capacidade - e a vontade - da UE de aplicar os seus próprios regulamentos às grandes plataformas tecnológicas, refere o relatório.

Para Charlyne Buigues, enfermeira francesa especializada em distúrbios alimentares, as redes sociais são uma porta de entrada para estes problemas, que são “normalizados” na Internet.

Charlyne Buigues condenou os vídeos que mostram raparigas com anorexia a exporem os seus corpos subnutridos ou outras com bulimia a demonstrarem as suas “purgas”.

“Tomar laxantes ou vomitar são apresentados como uma forma perfeitamente legítima de perder peso, quando na verdade aumentam o risco de paragem cardíaca”, disse Buigues.

Os distúrbios alimentares podem afetar o coração, causar infertilidade e outros problemas de saúde, e têm sido associados a comportamentos suicidas. A anorexia tem a taxa de mortalidade mais elevada de todas as doenças psiquiátricas, segundo a investigação.

Os distúrbios alimentares são também a segunda principal causa de morte prematura entre os jovens dos 15 aos 24 anos em França, de acordo com a agência de seguros de saúde do país. Os meios de comunicação social criam um “ciclo vicioso”, afirma a dietista e nutricionista francesa Carole Copti.

‘Redes sociais enfraquecem pessoas já vulneráveis’

“As pessoas que sofrem de perturbações alimentares têm frequentemente uma baixa autoestima. Mas ao exporem a sua magreza devido à anorexia nas redes sociais, ganham seguidores, visualizações, gostos... e isso vai perpetuar os seus problemas e prolongar a sua negação”, acrescentou.

Isto pode acontecer especialmente quando o conteúdo dá dinheiro. Buigues falou de uma jovem que se grava regularmente a vomitar em direto no TikTok e que “explicou que era paga pela plataforma e que usa esse dinheiro para comprar mercearias”.

“Já não é possível tratar um distúrbio alimentar sem abordar também a utilização das redes sociais”, afirmou a dietista e nutricionista francesa Carole Copti.

“Tornou-se um gatilho, definitivamente um acelerador e um obstáculo à recuperação”, acrescentou. Os meios de comunicação social “não são a causa, mas sim a gota de água que pode fazer transbordar o copo”, afirmou Nathalie Godart, psiquiatra de crianças e adolescentes da Fundação Estudantil de Saúde de França.

Ao promoverem a magreza, as dietas rigorosamente controladas e o exercício físico implacável, os meios de comunicação social enfraquecem as pessoas já vulneráveis e “amplificam a ameaça” à sua saúde, observou.