Um jornalista americano decidiu intentar uma ação judicial contra o governo indiano depois de as autoridades terem revogado o seu estatuto de Cidadão Ultramarino da Índia (OCI) e o terem impedido de viajar para o país.



Tudo isto aconteceu depois de Raphael Satter ter escrito um artigo intitulado “How an Indian startup hacked the world” (“Como é que uma empresa indiana pirateou o mundo”) sobre um proeminente empresário indiano, Rajat Khare, em novembro de 2023.



Em dezembro de 2023, Satter, que é um jornalista de cibersegurança da Reuters com sede em Washington DC, foi informado pelo Ministério dos Assuntos Internos da Índia que o seu cartão OCI tinha sido cancelado. O governo acusou-o de ter publicado trabalhos que prejudicavam “maliciosamente” a reputação da Índia. Satter, que obteve o estatuto de OCI através do casamento, já não pode viajar para a Índia, onde vivem os seus familiares.



O caso de Satter não é um caso isolado, mas faz parte de uma tendência crescente na Índia do Primeiro-ministro Narendra Modi. No entanto, vem juntar-se às preocupações crescentes sobre a revogação dos privilégios da OCI, em especial para jornalistas, activistas e académicos críticos do governo de Modi.



Modi rebatizou o antigo cartão de Pessoas de Origem Indiana (PIO) como o cartão OCI com grande alarido, criando uma impressão errada entre a diáspora indiana de que conferia privilégios "semelhantes aos de um cidadão". Na realidade, os cartões OCI estão a ser concedidos e revogados a critério do governo, frequentemente visando jornalistas, académicos e ativistas críticos da administração. Importa notar que não houve muitos desses casos sob o anterior sistema PIO.

Os cartões OCI, originalmente destinados a facilitar as viagens e os negócios na Índia às pessoas de origem indiana com nacionalidade estrangeira e às suas famílias, foram agora - de certa forma - transformados em armas pelo governo.



O Observatório dos Direitos Humanos (HRW) descreveu estas acções como fazendo parte de um padrão mais vasto de “repressão politicamente motivada” durante o mandato do Partido Bharatiya Janata (BJP).

De acordo com Elaine Pearson, Diretora da HRW para a Ásia, quando os jornalistas que relatam histórias consideradas sensíveis têm os seus vistos revogados, isso tem um perigoso efeito inibidor sobre aqueles que levantam preocupações legítimas sobre o abuso de poder e a corrupção.



“Nos últimos anos, o governo de Modi revogou os vistos OCI de jornalistas, activistas e académicos, especialmente daqueles que criticaram as políticas do governo do BJP”, disse ela à TRT World.



“Trata-se de um esforço flagrante para silenciar as críticas. Alguns indivíduos contestaram isso nos tribunais indianos devido à falta de informações transparentes sobre os motivos do cancelamento, muitas vezes justificados com base em motivos vagos de lançar uma luz negativa sobre o país”, acrescentou.



Só em 2021, o governo indiano reduziu os privilégios dos 4,5 milhões de titulares de cartões OCI, classificando-os de novo como “cidadãos estrangeiros” e exigindo-lhes que solicitassem uma autorização especial para realizar investigação e jornalismo, ou visitar qualquer área na Índia listada como “protegida”.



Ao longo da última década, o governo cancelou mais de 100 autorizações e deportou alguns titulares do estatuto por alegadamente demonstrarem “desrespeito pela Constituição”. Este facto aumentou as preocupações dos titulares do cartão OCI, quer vivam na Índia ou no estrangeiro, muitos dos quais têm pais idosos e outros laços pessoais fortes com a Índia.

Muitos jornalistas e académicos, incluindo Aatish Taseer, da revista Time, que cresceu em Nova Delhi, a jornalista francesa Vanessa Dougnac, que viveu na Índia durante 22 anos, e a professora da Universidade de Westminster Nitasha Kaul, foram forçados a deixar o país depois de os seus cartões OCI terem sido revogados.



O escritor e jornalista Taseer disse à TRT World que, em setembro de 2019, a sua mãe lhe enviou uma mensagem e lhe disse que tinha recebido uma carta do Ministério do Interior indiano. Na carta, Taseer foi informado de que o governo tinha revogado o seu cartão OCI. A carta dizia que ele tinha 21 dias para responder e contestar as alegações.



Em novembro, depois de o The Print ter noticiado que o seu estatuto de OCI estava a ser revisto, o Governo anunciou publicamente no X (na altura Twitter) que o cartão tinha sido revogado - foi a primeira vez que ouviu falar do assunto.



A decisão foi tomada na sequência da publicação do seu artigo de capa para a revista Time, em maio, pouco antes das eleições indianas, intitulado “, que criticava fortemente as acções de Modi enquanto esteve no poder.



A razão pela qual isto aconteceu foi o artigo de capa de Taseer para a revista Time, pouco antes das eleições de 2019, intitulado “India's Divider in Chief,” que criticava Modi e a sua atuação no poder.

Modi respondeu ao artigo e disse: “A revista Time é estrangeira, o escritor também disse que vem de uma família política paquistanesa. Isso é suficiente para a sua credibilidade”.



O BJP declarou que o artigo constituía uma tentativa de difamar a imagem de Modi e acusou Taseer, filho do jornalista indiano Tavleen Singh e do falecido político e empresário paquistanês Salmaan Taseer, de seguir a agenda paquistanesa.



Por seu lado, Taseer não pensou que iria ter este tipo de reacções quando escreveu o artigo. “Na altura, todos estavam a fazer esse tipo de artigo. Fui completamente apanhado de surpresa pela ação”, disse.



“No meu caso, eles [o BJP] fizeram uma campanha completa contra mim. O porta-voz do BJP chamou-me agente do ISI e usaram a nacionalidade do meu pai - que eu só conheci aos 21 anos - como sendo a razão”, disse o jornalista.



“Construíram esta narrativa do inimigo. Ao contrário de Raphael Satter, eu estava a viver na Índia há 10 anos antes disso. Tinha passado 30 dos meus 40 anos lá. Toda a boa vontade que eu tinha construído foi manchada. Fizeram-me passar por suspeito”, acrescentou.



Taseer apresentou um pedido de revisão da OCI durante a pandemia de COVID-19. Segundo ele, a OCI - ainda mais do que o Cartão Verde americano - é apenas um visto.



“Parece algo mais significativo, mas não se pode obrigar nenhum governo a conceder um visto, como se pode ver no caso de Mahmoud Khalil”, afirmou.

Exilado de casa, Taseer não pôde regressar quando a sua avó faleceu ou quando o padrasto adoeceu. A sua mãe, que escreveu sobre a ida do filho para o exílio, tem agora 75 anos.



Segundo Taseer, não há forma de regressar a casa. “Há um nível de controlo insano. Não vejo como é que posso cumprir isto. Está tudo a ser silenciado. Se não fosse um escritor ou jornalista, mesmo uma pessoa independente não conseguiria alinhar-se como eles querem que eu me alinhe”, afirmou.

O regresso de Taseer é agora urgente. “Não há lugar para a nostalgia. Tenho imensos amigos e família, mas tornou-se muito urgente e imediato. Se acontecesse alguma coisa à minha mãe, quem é que cuidaria dela? É preciso ter em conta o facto de a minha avó ter morrido sem que eu a pudesse ver. Estamos a tentar resolver as coisas”, acrescentou.



Falando sobre o cartão OCI, Taseer reiterou que, no clima atual, se trata apenas de um visto.

“Este é um governo facilmente sensível e ferido. Pessoas como nós, de certa forma, pelo menos estamos a salvo, mas o que dizer de Umar Khalid, que está na prisão?



“Militarizaram este visto [cartão OCI]. Conseguiram pôr de sobreaviso qualquer pessoa que represente um risco para a reputação do seu governo”, acrescentou.



Taseer contou que teve que endurecer o seu coração para evitar qualquer ligação sentimental com a Índia, porque as considerações práticas de pais idosos têm sido tão esmagadoras.

Processo judicial



De acordo com o The Guardian, Satter nega ter feito jornalismo na Índia e só se deslocou ao país para visitar a família.



Embora o Governo não tenha dado qualquer indicação específica aos advogados de Satter sobre a forma como o seu trabalho constituía uma ameaça para a segurança nacional, os seus advogados referiram que a sua OCI foi cancelada na mesma altura em que foi instaurado um processo por difamação contra ele na Índia devido ao seu artigo sobre a Appin, uma empresa de cibersegurança que Khare tinha co-fundado.



No mesmo dia, um juiz de Nova Delhi concedeu uma providência cautelar contra o artigo, obrigando-o a ser temporariamente retirado do ar. A notícia foi reposta 10 meses mais tarde.



Enquanto trabalhava no artigo, Satter disse ao The Guardian que tinha recebido uma série de ameaças feitas por indivíduos associados à empresa.



De acordo com a sua petição: “O peticionário e o seu empregador, a Reuters, começaram a receber ameaças de indivíduos ligados a uma empresa chamada Appin, que pirateou organizações na Índia e no estrangeiro”.



O que é surpreendente é o facto de Satter não ter sido o único jornalista a seguir Khare e Appin - e também não ter sido o único a receber avisos legais. De acordo com uma investigação dos Repórteres Sem Fronteiras, pelo menos 15 meios de comunicação social, incluindo o The New Yorker e o Sunday Times, que investigavam Appin, receberam notificações legais e cinco foram objeto de processos judiciais.



De acordo com a Repórteres sem Fronteiras, a dimensão destas acções judiciais é “sem precedentes”.

A primeira audiência de Satter no tribunal realizou-se esta semana em Nova Delhi. A decisão do Governo indiano de anular a sua autorização de residência foi uma decisão que o afastou dos membros da sua família e de um país pelo qual nutria grande afeto e respeito, afirmou ao The Guardian.



Satter considera que a decisão foi um “erro ou um mal-entendido”. Explicando as razões que o levaram a recorrer ao tribunal, Satter afirmou que decidiu recorrer ao tribunal depois de não ter recebido qualquer resposta ao recurso que apresentou ao Governo há mais de um ano.



A próxima audiência de Satter será a 22 de maio.