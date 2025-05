A Tupperware, fabricante de recipientes de plástico para armazenar alimentos, utilizados nas cozinhas de todo o mundo, declarou falência devido à diminuição da procura e às crescentes perdas financeiras.

Batizada com o nome de Earl Tupper, um químico que criou os primeiros recipientes de plástico para armazenar restos de comida utilizando resíduos químicos de uma fábrica de refinação de petróleo, a Tupperware ganhou fama nos Estados Unidos da América na década de 1940, quando as famílias cansadas da guerra começaram a preocupar-se com o desperdício de comida para poupar dinheiro.

A empresa continuou a crescer ao longo das décadas e expandiu-se para além dos Estados Unidos da América, tornando-se um nome reconhecido em todo o mundo.

A popularidade da empresa deveu-se, em parte, a uma estratégia de marketing não tradicional, que envolveu mulheres como representantes de vendas independentes, que organizavam “festas Tupperware” nas suas casas para vender recipientes para guardar alimentos.

Com a estratégia a tornar-se menos eficaz nos últimos anos, a Tupperware tentou alcançar novos clientes através de canais online e de lojas físicas, o que resultou em um sucesso limitado.

Segundo a agência de notícias Reuters, a Tupperware tem vindo a tentar dar a volta à sua actividade há muitos anos, depois de ter registado quedas nas vendas durante trimestres consecutivos. No entanto, o aumento pós-pandémico dos custos das matérias-primas, como a mão-de-obra, os fretes e a resina plástica, tem mantido a actividade da empresa sob pressão.

Consequentemente, o passivo estimado da Tupperware, de acordo com os processos de falência, aumentou em cerca de mil milhões de dólares em comparação com os seus activos de apenas 10 mil milhões de dólares.

Embora a declaração de falência permita a uma empresa livrar-se de dívidas passadas que não pode pagar, os bancos e outros credores apenas recebem uma parte do montante em dívida.

Eis um breve olhar sobre cinco marcas familiares com atração global e reconhecimento do nome que faliram ou mudaram de ramo de actividade devido a pressões financeiras.

Kodak

Apesar de ter inventado a tecnologia da fotografia digital, a Kodak não conseguiu acompanhar o ritmo da revolução digital que ajudou a desencadear.

Concorrentes como a Sony, a Canon e a Nikon diversificaram as suas ofertas para se manterem no topo da revolução da fotografia digital. Mas a Kodak estagnou e cometeu o que foi descrito como um dos seus maiores erros empresariais.

De acordo com Steve Sasson, o engenheiro da Kodak que criou a invenção que substituiu a fotografia analógica ou em película, a reacção da empresa à sua invenção foi pouco animadora.

“O meu protótipo era do tamanho de uma torradeira... era uma fotografia sem película, por isso a reacção da administração foi 'isso é bom, mas não contem a ninguém'”, disse ao The New York Times.

Fundada em 1880, a empresa criou o mercado da película fotográfica e dominou-o durante mais de um século, antes de declarar falência em 2012 para se livrar de algumas das suas dívidas e obrigações para com a segurança social.

A empresa ainda existe, mas apenas como uma sombra do que foi. Actualmente, vende imagens computorizadas, filmes industriais e serviços químicos, entre outros produtos relacionados.

Toys ‘R’ Us

Fundada em 1957, o retalhista americano Toys ‘R’ Us é, há décadas, uma das maiores cadeias de lojas de brinquedos do mundo, com presença nos Estados Unidos da América, Canadá, Ásia e Austrália.

No entanto, a acumulação de dívidas no valor de 5 mil milhões de dólares obrigou o retalhista de brinquedos a declarar falência em 2017. Fechou a última das suas 735 lojas nos Estados Unidos da América em Junho de 2018.

Planeando um regresso, a Toys 'R' Us está a abrir duas dúzias de novas lojas nos Estados Unidos da América sob um novo grupo proprietário que adquiriu uma participação maioritária em 2021.

Orkut

A popularidade da plataforma da rede social Orkut rivalizou com a do Facebook na segunda metade da década de 2000.

Criado em 2004 por Orkut Buyukkokten, um engenheiro turco que trabalhava na Google na altura, o Orkut atingiu o seu auge em 2009 com 300 milhões de utilizadores. No entanto, a sua empresa-mãe, a Google, perdeu o seu impulso inicial porque não reconheceu o potencial das plataformas de redes sociais que ainda não dominavam completamente o mundo.

Numa entrevista anterior ao TRT World, Buyukkokten afirmou que, na altura, a Google se concentrava na publicidade online e nas tecnologias de pesquisa, pelo que não considerava o Orkut uma “prioridade”.

O estatuto do Orkut como plataforma de redes sociais - pelo menos em mercados como o Brasil, a Índia e o Paquistão - diminuiu ao longo dos anos, à medida que o Facebook e o Twitter ganharam imensa popularidade. O Google fechou o Orkut em 2014.

Buyukkokten está a planear um regresso, a que o site de tecnologia WIRED chamou “a segunda vinda do Orkut”.

Toshiba

Embora a Toshiba nunca tenha declarado falência, o gigante japonês da eletrónica tem estado constantemente nas manchetes dos jornais pelas razões erradas desde 2015.

As pessoas ficaram surpreendidas quando foram reveladas graves irregularidades contabilísticas em várias divisões da Toshiba, que fabrica ou fabricou quase todos os produtos electrónicos, desde televisores a computadores, desde pilhas a sistemas de altifalantes.

A empresa tinha exagerado os seus lucros durante anos para inflacionar o preço das suas acções. Os investigadores descobriram outra série de irregularidades contabilísticas em 2020, enquanto uma investigação separada em 2021 revelou que a empresa estava em conluio com o Ministério do Comércio do Japão para suprimir os interesses dos investidores estrangeiros.

A série de controvérsias culminou com um consórcio de investidores a angariar fundos para privatizar a empresa no ano passado, pondo fim aos seus 74 anos de existência como empresa pública.

“Não é claro como é que os novos proprietários planeiam transformar a Toshiba”, refere a BBC, acrescentando que os serviços digitais de elevada margem de lucro serão o foco futuro da Toshiba.

BlackBerry

Fundada em 1984, a BlackBerry foi pioneira no domínio da tecnologia telefónica.

Ter um BlackBerry era um símbolo de estatuto. Barack Obama, o presidente eleito dos Estados Unidos da América na altura, foi descrito como alguém cujos polegares estavam “quase soldados ao seu BlackBerry”.

O seu teclado mini-Qwerty permitia às pessoas escrever com os dois polegares, o que significava que podiam enviar e receber e-mails sem terem de abrir um computador.

Mas tudo mudou em 2007, quando o fabricante de smartphones Apple lançou o iPhone, muito mais elegante e com ecrã tátil.

Embora não tenha declarado falência, a BlackBerry não acompanhou a revolução dos smartphones com ecrã tátil.

Uma das propostas de venda exclusivas da BlackBerry era a sua ênfase na segurança. Mas o seu apelo entre os clientes empresariais não se traduziu bem no mercado de consumo mais vasto, onde os telemóveis Apple e Android dominam cada vez mais.

Em 2016, a empresa deixou de produzir os seus próprios smartphones. Licenciou a sua marca a fabricantes terceiros, que produziram brevemente telemóveis Android com a marca BlackBerry, mas não conseguiram ganhar força.

Actualmente, a BlackBerry opera principalmente como uma empresa de software centrada na segurança cibernética e em soluções empresariais. Entretanto, o fracasso da Nokia em manter a sua posição de líder de mercado no segmento dos telemóveis não é muito diferente do da BlackBerry.

A Nokia baseou-se no sistema operativo Symbian, mas não conseguiu optimizá-lo para smartphones com ecrã tátil e ecossistemas de aplicações na era pós-2007, dominada por dispositivos com ecrã tátil equipados com o iOS da Apple e o Android da Google.

Em 2011, a Nokia estabeleceu uma parceria com a Microsoft para adoptar o sistema operativo Windows Phone, a fim de competir com a Apple e a Google. No entanto, o projecto falhou e as vendas da empresa continuaram a diminuir.

No entanto, em 2014, a Microsoft adquiriu o negócio de telemóveis da Nokia por 7,2 mil milhões de dólares, numa tentativa de integrar o hardware da Nokia com o software Windows Phone. O empreendimento não teve muito sucesso e a Microsoft cancelou o negócio após apenas dois anos.

Em 2016, a retirada da Microsoft do negócio dos telemóveis marcou efetivamente o fim da Nokia como um dos principais intervenientes no mercado dos smartphones.

A Nokia mudou então o seu foco para as infra-estruturas de telecomunicações e deixou de estar no negócio dos telemóveis.