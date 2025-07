O grupo Houthi do Iémen divulgou, a 8 de julho, imagens de um ataque que afirma ter sido perpetrado contra um grande cargueiro chamado Magic Seas, quando navegava no Mar Vermelho, que se acredita ter ocorrido a 6 de julho.

Os Houthis reivindicaram a responsabilidade, a 7 de julho, por um ataque a um graneleiro no Mar Vermelho. A 6 de julho, a Agência de Operações Marítimas do Reino Unido (UKMTO) informou que tinha ocorrido um ataque a um navio a 51 milhas náuticas a sudoeste do porto de Hudaydah, no Iémen.

As imagens mostram diferentes pontos em que o navio foi atingido, para além de evidenciarem um ataque armado ao navio por membros do grupo iemenita. Yahya Saree, porta-voz do grupo Houthi, referiu que o ataque foi realizado com “dois barcos não tripulados, cinco mísseis balísticos e de cruzeiro e três drones”.

O navio - um graneleiro liberiano, segundo a MarineTraffic - pode ser visto completamente submerso nas águas do Mar Vermelho no final do vídeo.