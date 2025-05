Depois de demitir o Ministro das Finanças, Christian Lindner, em novembro, o Chanceler alemão, Olaf Scholz, orquestrou a sua própria queda esta semana.

Ao perder um voto de confiança no Bundestag (Parlamento alemão), Scholz conseguiu preparar o terreno para as eleições antecipadas a 23 de fevereiro de 2025.

Esta manobra política marca o fim da coligação tripartida alemã “Coligação dos semáforos” (com esta designação por incluir os “Sociais-democratas vermelhos, os Liberais amarelos e os Verdes...”) e assinala um momento crucial para a potência económica europeia.

O apetite pela transformação está a esmorecer e a opinião pública parece favorecer o regresso aos “bons velhos tempos”. O colapso do governo de Scholz é uma história de reformas ambiciosas que colidem com a dura realidade.

O apoio da opinião pública ao Chanceler caiu devido a uma comunicação deficiente, a reformas mal concebidas, à tentação de fazer demasiadas coisas demasiado depressa e, sobretudo, ao compromisso não resolvido entre os condicionalismos do travão constitucional da dívida e a necessidade de grandes investimentos em áreas fundamentais como as alterações climáticas, a digitalização, as infra-estruturas, a educação, a energia e a defesa.

Quando a coligação de Scholz chegou ao poder em fevereiro de 2022, prometeu nada menos do que uma transformação nacional: “A Alemanha seria um país diferente no final do mandato”, prometeram os parceiros da coligação.

No entanto, cerca de 10 dias após o início do novo mandato, a guerra Rússia-Ucrânia rapidamente fez descarrilar estes planos e forçou o governo a entrar em modo de gestão de crise.

As sanções contra a Rússia levaram à escassez de energia, a inflação disparou, o apoio à Ucrânia teve custos financeiros e políticos elevados e os cidadãos começam a recear a eclosão da Terceira Guerra Mundial.

O país está agora a enfrentar a sua quarta eleição antecipada, apenas, nos seus 75 anos de história. Como é que a Alemanha chegou a este ponto?

A coligação tripartidária de Scholz teve dificuldades em implementar a sua agenda e o apoio do público diminuiu. Tradicionalmente receosos de mudanças rápidas e não preparados para custos elevados, os alemães opuseram-se às reformas mal comunicadas e às suas consequências imprevisíveis.

Cada membro da coligação pode ser responsabilizado por uma série de falhas de comunicação. Scholz, por seu lado, não conseguiu decidir que sistemas de armamento enviar para a Ucrânia e ficou na indecisão: entre o apoio e o medo.

O Vice-chanceler Robert Habeck pensou que os sistemas de aquecimento nas casas particulares seriam uma forma fácil de atingir os objectivos das alterações climáticas. Mas uma primeira proposta de lei foi divulgada pelos liberais e os tablóides crucificaram Habeck por ser o responsável pelo “Martelo do Aquecimento”, que arruinaria financeiramente os proprietários de sistemas de aquecimento a gás e a petróleo que teriam de ser substituídos por dispendiosas bombas de calor.

E quando os liberais vetaram a legislação da União Europeia, após anos de formulação de um compromisso entre os 27 Estados-membros, arruinaram a reputação da Alemanha nos processos de decisão da União Europeia.

A abordagem de cima para baixo do governo pareceu paternalista para muitos e os custos da transformação começaram a superar os benefícios percebidos.

Problemas económicos

A coligação foi também afectada por conflitos internos. Apesar da sua unidade inicial, os líderes da social-democracia, dos liberais e dos verdes, Scholz, Lindner e Habeck, descobriram que as suas diferentes visões do mundo e personalidades estavam cada vez mais em desacordo.

A ambição de Lindner, em particular, criou tensão no papel de parceiro júnior. Além disso, o Presidente da República apresentava-se como um lobista das empresas e não como um servidor do seu país. Factores externos complicaram ainda mais a situação. A economia alemã, orientada para a exportação, foi duramente afectada pelas perturbações na cadeia de abastecimento mundial, pela inflação e pelas crises energéticas.

Isto deveu-se em parte às sanções ocidentais contra a Rússia, às guerras na Ucrânia e no Médio Oriente e aos ataques a navios porta-contentores por piratas Houthi ou somalis no Corno de África. Mas também houve efeitos a longo prazo da pandemia que afectaram negativamente a globalização.

Estes desafios expuseram as fragilidades estruturais do modelo alemão, como o envelhecimento da população, a escassez de mão-de-obra e a falta de inovação, especialmente na indústria automóvel, a espinha dorsal da indústria alemã, que não conseguiu gerir a transição dos motores de combustão interna para os veículos eléctricos.

A ascensão do populismo veio acrescentar um outro nível de complexidade à paisagem política alemã. Em tempos de incerteza, as vozes extremistas de ambos os extremos do espectro encontraram um terreno fértil para desafiar o consenso do pós-guerra da Alemanha de ser uma sociedade liberal e aberta baseada na tolerância, na igualdade e na inclusão.

No extremo direito do espectro está a Alternativa para a Alemanha (AfD). Trata-se de um partido nacionalista, racista, anti-imigração e populista, “Alemanha Primeiro”, que segue as regras do jogo, apela às emoções, difunde mensagens simplistas e tem como objectivo enfraquecer o funcionamento do sistema político existente.

Do outro lado, temos uma marxista de formação, a Dra. Sahra Wagenknecht. É uma antiga membro do Partido Comunista da Alemanha de Leste e fundou o seu próprio movimento, que ganhou imediatamente a posição de parceiro júnior nos dois governos regionais da Alemanha de Leste.

Combina uma liderança carismática com posições socio-económicas de esquerda e uma retórica nacionalista contra os imigrantes. Ambos os partidos extremistas querem um sistema político diferente e são ambos pró-russos.

Numa altura em que a Alemanha se encaminha para eleições antecipadas, os eleitores enfrentam uma escolha difícil entre a continuidade e os populistas que questionam os princípios básicos do sistema político e jogam com os receios das pessoas.

Os partidos estabelecidos, agrupados no centro, oferecem variações de temas familiares. São todos pró-União Europeia, orientados para o Ocidente, críticos em relação à Rússia e empenhados numa economia social de mercado.

As esperanças de uma evolução corajosa no sentido de uma integração europeia mais profunda ou de mudanças significativas na política externa podem ser frustradas.

Em contrapartida, os partidos de extrema-direita e de extrema-esquerda prometem mudanças radicais na política, especialmente nos negócios estrangeiros, na política de migração, nos benefícios sociais e na gestão económica.

Novo governo, as mesmas políticas?

O resultado mais provável em 2025 parece ser um realinhamento do baralho centrista. A oposição conservadora está pronta a ganhar, mas não o suficiente para governar sozinha. Este cenário sugere que o próximo governo da Alemanha poderá ser diferente, mas actuar de forma semelhante aos seus antecessores.

Para a comunidade internacional, isto significa que é provável que a Alemanha mantenha os seus compromissos com o multilateralismo, a NATO e a União Europeia. No entanto, as esperanças de dar passos corajosos no sentido de uma integração europeia mais profunda ou de grandes mudanças na política externa poderão ir por água abaixo.

As próximas eleições reflectem uma tensão mais ampla na sociedade alemã entre a necessidade de mudança e o desejo de estabilidade. À medida que as pressões externas aumentam – desde a nova administração dos Estados Unidos de América até às guerras comerciais globais e às ameaças à segurança - o próximo governo alemão poderá ter de actuar de forma mais decisiva do que os seus cautelosos eleitores poderão preferir.

Consequentemente, o drama político da Alemanha, que será encenado numa campanha eleitoral muito curta, nos próximos dois meses, serve como um microcosmo dos desafios enfrentados por muitas democracias ocidentais: como navegar pelas mudanças necessárias sem alienar uma população agitada pela perturbação. O resultado deste acto de equilíbrio terá repercussões muito para além das fronteiras da Alemanha e moldará o futuro da Europa e o seu papel na cena mundial.

A boa notícia é que a Alemanha não está a atravessar uma crise profunda e que os resultados eleitorais não conduzirão a mudanças perturbadoras. Nas democracias, a composição de um novo governo de coligação é perfeitamente normal se o povo o desejar.

Mas a questão é: será suficiente para enfrentar os desafios que se avizinham?