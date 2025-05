Em 19 de janeiro de 2025, foi declarado um segundo cessar-fogo, pondo um fim à ofensiva israelita mais mortal dos últimos tempos. Para Plestia Alaqad, uma jovem jornalista palestiniana, esta pausa frágil na violência trouxe tanto alívio quanto dor. Embora grata pelo fim das mortes, ela ainda não pode regressar a Gaza, a sua amada terra natal, marcada pela devastação.

“Não acho que exista uma palavra para descrever o que se sente quando um genocídio termina”, reflete ela a partir da sua residência temporária em Melbourne, Austrália. “Só espero um futuro melhor para a Palestina e os palestinianos, porque merecemos. Sinto-me grata por terem parado as mortes. Mas pergunto-me: por que vivemos num mundo em que este genocídio foi permitido?”

Apesar da distância de sua terra natal, a voz de Alaqad ressoa globalmente. Nomeada uma das 100 mulheres mais influentes de 2024, ela está determinada a garantir que o mundo não esquece as histórias de Gaza.

Hoje, Alaqad é uma das jornalistas mais jovens de Gaza, sobrevivente do genocídio e uma repórter destemida dedicada a contar as histórias de seu povo.

Aos 23 anos, ela superou o medo de falar contra Israel, enfrentando a hasbara – uma estratégia de propaganda usada por Israel para desacreditar aqueles que criticam o estado sionista. Através das suas poderosas publicações nas redes sociais, ela revela não apenas a dura realidade de viver sob a ocupação israelita, mas também a resiliência e humanidade que persistem entre os palestinianos.

“Em Gaza, não nos vemos como números”, disse Alaqad à TRT World. “Conhecemos-nos pelos nossos nomes, pelas nossas histórias, pela nossa profunda conexão como comunidade.”

Tendo vivido quatro ofensivas militares antes da devastadora escalada de outubro de 2023, a ligação de Alaqad com a sua terra natal é profunda. Apesar dos horrores que testemunhou, as suas narrativas preservam o tecido social que une Gaza.

“Eu amo como Gaza é pequena, onde quase todos se conhecem”, diz ela. “O empregado do supermercado não é apenas um trabalhador, e o professor não é apenas um professor, eles fazem parte da tua vida.”

Uma contadora de histórias desde o início

A paixão de Alaqad por contar histórias começou na escola, inspirada pela sua professora de árabe, Rawan, que também era jornalista. No sétimo ano, ela já preenchia cadernos com textos e poemas em árabe e inglês.

Após a licenciatura em Jornalismo e Novos Medias pela Universidade do Mediterrâneo Oriental, na República Turca do Chipre do Norte, ela regressou a Gaza aos 21 anos com uma missão: desafiar estereótipos e compartilhar as histórias autênticas de sua terra natal.

Ela não queria que Gaza fosse reduzida a uma imagem de destruição. Queria mostrar a verdadeira essência da sua comunidade. “Decidi voltar a Gaza para que as pessoas pudessem ver a minha terra através dos meus olhos”, recorda.

Infelizmente, o seu regresso coincidiu com uma violência sem precedentes de limpeza étnica. Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, desde 7 de outubro de 2023, operações militares israelitas mataram pelo menos 48.200 palestinianos e feriram pelo menos 111.660. E Alaqad testemunhou tudo isto.

“Três dias após o 7 de outubro, os bombardeios foram tão intensos que houve uma série de ataques ao meu prédio”, relembra. “Gravei um vídeo e ele viralizou. Desde então, não parei de filmar e mostrar ao mundo o que estava a acontecer em Gaza.”

As suas histórias cruas e pessoais sobre a vida sob o cerco israelita ressoaram globalmente. O seu número de seguidores no Instagram disparou de 3.000 para mais de 4 milhões. Em reconhecimento pelo seu impacto, ela foi nomeada uma das 100 mulheres mais influentes de 2024.

“Quero que o mundo conheça os nossos nomes e as nossas histórias”, explica. “Mesmo durante o genocídio, o deslocamento forçado e a limpeza étnica, o povo de Gaza sempre foi gentil.”

Quando os jornalistas são alvos

De acordo com o relatório do “Comité para a Proteção dos Jornalistas”, 167 jornalistas foram mortos e 71 feridos desde 7 de outubro, com pelo menos 11 jornalistas e dois trabalhadores dos media a serem diretamente alvejados por forças israelitas. O CPJ classificou as suas mortes como homicídios.

Durante a breve trégua de novembro de 2023, Alaqad tomou a difícil decisão de deixar Gaza devido aos crescentes perigos para os jornalistas no local.

O caso trágico do jornalista Wael Dahdouh destaca o impacto devastador da ocupação. Em 25 de outubro, um ataque aéreo israelita matou a sua esposa, o seu filho Mahmoud, de 15 anos, a sua filha Sham, de 7 anos, e o seu neto Adam, de 1 ano. Depois, em 7 de janeiro de 2024, o seu filho mais velho, Hamza, também jornalista, foi morto enquanto tentava entrevistar civis deslocados.

“O que mais me assustou foi ver as famílias dos jornalistas a ser atacadas e mortas”, disse Alaqad.

Fuga forçada

Alaqad entrou no Egito com a sua mãe, irmã e avó pela passagem de Rafah durante o primeiro cessar-fogo, que durou apenas uma semana. Elas conseguiram mudar-se para a Austrália graças à cidadania do seu tio. “Achei que voltaria em duas ou três semanas”, disse ela. “Não esperávamos que a ofensiva durasse tanto tempo. Agora pergunto-me quando poderei voltar.”

Ela recebeu a Bolsa Memorial Shireen Abu Akleh, em homenagem à jornalista palestino-americana morta pelo exército israelita em 2022. O subsídio permitiu que ela se registasse num mestrado em Comunicação Social na Universidade Americana de Beirute, iniciado em agosto de 2024.

Após documentar o genocídio em Gaza, Alaqad encontrou novas formas de defender os direitos dos palestinianos. As suas experiências formam a base do seu próximo livro “Os Olhos de Gaza”, com lançamento previsto para 17 de abril pela Pan Macmillan.

“Este livro permite-me mostrar Gaza através dos meus olhos e partilhar as histórias do meu povo palestiniano”, explica. Ela começou a escrevê-lo em 7 de outubro de 2023, quando a ofensiva israelita teve início, juntando poesia e narrativas dos massacres que testemunhou, debaixo dos ataques de Israel.